Appian geeft low-code-platform een AI-update

Appian heeft zijn low-codeplatforn voor het ontwikkelen en uitrollen van applicaties een update gegeven met nieuwe AI-mogelijkheden. Deze mogelijkheden moeten ontwikkelaars met behulp van machine learning een compleet stappenplan bieden voor het creëren van applicaties.

De laatste versie van het low-codeplatform is nu met de toevoeging van de extra AI-mogelijkheden een complete omgeving voor applicatieontwikkeling en -uitrol geworden, aldus Appian. Met dit platform kunnen ontwikkelaars nu meer operationele efficiëntie behalen en ook de gebruikservaring van de zakelijke applicaties verbeteren. Het vernieuwde Appian-platform combineert hiervoor full stack automatisering, AI, RPA, beslisregels en workflow-tools in een enkele omgeving.

Stappenplan

Bedrijven kunnen met de AI-mogelijkheden in realtime het ontwikkelingsproces van low-code applicaties flink versnellen. Op basis van machine learning kunnen ontwikkelaars een stappenplan volgen voor applicatieontwikkeling. Dit stappenplan kan onder meer worden gebruikt om problemen op het gebied van cybersecurity op te lossen.

De aanbevelingen worden gegenereerd door ingebakken AI in het Appian-platform, zodat er geen uitwisseling van data met derde partijen is. Bovendien is deze functionaliteit hierdoor zowel op on-premise als in cloudgebaseerde Appian-installaties beschikbaar.

Andere toegevoegde functionaliteit

Naast het stappenplan, biedt de laatste versie van het low-code Appian-platform bedrijven ook de mogelijkheid eenvoudiger RPA-modules in applicaties in te bouwen. Hiermee worden bepaalde taken geautomatiseerd. Ook wordt nu Google Cloud Document AI ondersteund. Dit maakt het mogelijk eenvoudiger documenten in te voegen in applicaties die RPA gebruiken, aldus de leverancier.

Daarnaast maken de nu toegevoegde machine learning-algoritmes het mogelijk om ‘de beste DevSecOps’ te gebruiken. Dit moet, volgens Appian, het ontwikkelen van veilige applicaties versnellen. Met de komst van automated machine learning (autoML) wordt het ook eenvoudiger het proces van het toevoegen van machine learning-algoritmes voor applicatieontwikkeling en -uitrol te automatiseren.

Meer aandacht voor uitrolproces

Verder moeten de toegevoegde mogelijkheden het uitrolproces van low-code applicatie gaan verbeteren. Dit was iets waar tot nu toe nog te weinig aandacht aan werd besteed, volgens de low-codespecialist. Het doel is niet zozeer applicaties sneller uit te rollen, maar ervoor te zorgen dat iedere applicatie die wordt uitgerold een bepaalde kwaliteit heeft. Deze kwaliteit moet waarborgen dat alle cybersecurityproblemen na de uitrol zijn opgelost.

Concreet test het Appian-platform hiervoor automatisch iedere met het platform ontwikkelde applicatie. Bovendien zijn nu Appian Plug-ins toegevoegd om bepaalde mismatches in plug-inversies te ontdekken of dat bepaalde plug-ins ontbreken.

De nieuwe versie van het Appian Low-code Automation Platform is deze maand algemeen beschikbaar.

