Microsoft gooit Windows Insider programma op de schop

Microsoft vervangt het oude Rings-model om Windows previews te testen met Windows Insider Channels. De Dev-, Beta- en Release Preview Channel dienen ieder een ander doel.

Voorheen konden testers nieuwe versie van het besturingssysteem uitproberen via Rings, maar volgens Microsoft is dat model achterhaald. Zo had je de Slow Ring, Fast Ring en de Release Preview Ring. Het verschil zat hem onder andere in de volgorde waarop updates uitkwamen. Gebruikers in de Fast Ring kregen als eerste toegang tot het besturingssysteem, maar deze versie bevatte wel de meeste bugs.

Channels in plaats van Rings

Nu stopt Microsoft dus met het gebruik van Rings en vervangt het bedrijf dit model met een Dev Channel, Beta Channel en het Release Preview Channel om previews van Windows 10 te testen. Niet alleen de namen zijn anders, gebruikers van de verschillende kanalen krijgen ook toegang tot andere zaken. Gebruikers in de Dev Channel krijgen voor het eerst toegang tot vroege builds en dit kanaal is dan ook vooral bedoeld voor gebruikers met uitgebreide technische kennis. Deze Dev Channel-builds zijn niet specifiek gekoppeld aan een nieuwe Windows 10-release.

Gebruikers van de Beta Channel krijgen toegang tot vroege, maar wel complete builds van Windows 10. Volgens Microsoft heeft feedback van de gebruikers in de Beta Channel de meeste invloed op het uiteindelijke product. En als laatste is er nog de Release Preview Channel waarbij gebruikers de opkomende builds alvast kunnen uitproberen. Microsoft ondersteunt deze builds ook officieel.

“Nieuwe features en OS-verbeteringen komen in toekomstige Windows 10-releases als ze klaar zijn en komen als OS-updates of als servicereleases”, schrijft Microsoft in een blogpost. Microsoft denkt dat het niet meer relevant is om previews op te delen in vroege en latere bèta’s. “We willen Windows 10-testers helpen met opties die beter bij hun wensen passen. Dat doen we door bij het uitbrengen van de builds de focus te verleggen van frequentie naar kwaliteit.”