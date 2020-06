Microsoft breidt beveiliging Office 365 uit met Safe Documents

Gebruikers van de Office 365 E5-licentie krijgen per direct toegang tot een nieuwe beveiligingsfeature met de naam Safe Document van Microsoft. Dat laat de techgigant weten op haar eigen website.

Begin dit jaar verscheen Safe Documents al in een gesloten preview van Microsoft, waaruit bleek dat het om een uitgebreidere versie van de reeds bestaande Protected View van Office 365 ging. In die modus kunnen bestanden wel worden ingezien, maar is het niet mogelijk om aanpassingen aan te brengen in het document zelf. Dit om te voorkomen dat documenten van buiten een organisatie malware naar een systeem brengen middels een malafide attachement.

Het nadeel van een dergelijke feature komt met de praktische beperking; het niet kunnen aanpassen van een document zonder de beveiligde modus uit te gaan. Om het beveiligingsrisico te verminderen (als gebruikers zonder na te denken de preview modus uitschakelen), zal Safe Documents direct een scan van het document uitvoeren om te zien of het malafide onderdelen bevat die in een up-to-date database staan.

Safe Documents haalt een bestand door de database van Microsoft Defender ATP (dat deze week eveneens een nieuwe feature kreeg), totdat die scan is voltooid is het bestand niet uit de beveiligde modus te krijgen. Admins van een systeem hebben de mogelijkheid om de (standaard uitstaande) optie te wijzigingen afhankelijk van behoeften naar een dergelijke maatregel.

Vooralsnog zal de functie enkel verschijnen voor houders van een E5-licentie (de duurste in het aanbod van Microsoft) en voor een volledig systeem gelden. In de toekomst moet het mogelijk worden om de optie in (of uit) te schakelen voor verschillende gebruikersgroepen binnen een organisatie.