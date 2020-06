Puppet wil met Relay alle cloudprocessen automatiseren

DevOps-specialist Puppet heeft onlangs zijn nieuwste tool Relay gelanceerd. Met Relay kunnen klanten alle cloudprocessen voor iedere cloudinfrastructuur volledig automatiseren die nu nog menselijke handelingen nodig hebben.

Met de lancering van Relay wil Puppet een einde maken aan de ‘chaos’ waar DevOps-specialisten op dit moment mee te maken hebben. Het moet een einde maken aan alle handelingen die zij moeten uitvoeren om alle cloud events, GiHub events, monitorings alarmeringen, tickets, incidenten en andere gebeurtenissen tot een goed einde te brengen.

Vaak moeten zij hiervoor nog veel handmatige taken verrichten op allerlei vlakken; bij de verschillende (public) cloudleveranciers, met containerplatforms, CI/CD-tools, tools voor configuratiebeheer en vele API’s. Dit nog afgezien van alle infrastructuur en overige technologieën die zij daarvoor gelijktijdig moeten beheren en coördineren. Voor DevOps-specialisten een uitputtende taak.

Automatiseren met Relay

Dit werk wil Puppet volledig end-to-end gaan automatiseren met het nu uitgebrachte Relay. Heel basic moet deze oplossing luisteren naar de signalen die tools binnen de DevOps- en cloudomgevingen geven en vervolgens workflows automatiseren die deze signalen weer ‘vertalen’ naar de juiste omgevingen en tools om deze op te lossen. Dit moet DevOps-specialisten ontlasten zodat zij meer tijd hebben om initiatieven te ontplooien die meer waarde opleveren.

Relay biedt hiervoor -naar eigen zeggen van Puppet- een stabiel platform in plaats van alle ad-hoc-oplossingen voor het verbinden van alle cloud-native tooling, -platforms, -omgevingen en vooral applicaties. Het platform biedt hiervoor nu consistente geautomatiseerde workflows die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. Bovendien zorgt Relay ervoor dat cloudprocessen nog verder worden geautomatiseerd. Of dit nu task-, event- of model-driven is, aldus Puppet.

Relay geeft realtime reacties op events wanneer deze plaatsvinden. De oplossing combineert hiervoor op intelligente wijze in een enkel platform event-based triggers met een sterke workflow-engine.

Verbindingen met vele platforms

Relay verbindt vele bekende en vaak gebruikte cloudplatforms voor DevOps. Dit zijn onder meer PagerDuty, GitHub, Datadog, Jira en Slack. Met de alerts van deze diensten kan Relay verschillende acties ondernemen voor cloudautomatisering. Denk daarbij aan concrete acties op het gebied van security, kostenbeheer, incident response, continuous delivery en operations.

Puppet Relay is nu in bèta beschikbaar.

Tip: Puppet vindt application delivery de nieuwe heilige graal binnen DevOps