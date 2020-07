GitHub consolideert ondersteuning in enkele omgeving

GitHub heeft zijn twee websites die applicatie- en softwareontwikkelaars moeten ondersteunen met documentatie samengevoegd in de enkele platformomgeving docs.github.com. Eindgebruikers en integrators krijgen hiermee een enkele omgeving voor ondersteuning en bronnen.

Concreet brengt de nu gepresenteerde nieuwe platformomgeving docs.github.com de nu uitgeschakelde help.github.com-en developer.githubcom-sites samen. Hierdoor kunnen alle gebruikers, van beginner tot expert, vanuit een enkele locatie hun ondersteuning zoeken binnen alle product content.

Binnen docs.github.com kunnen gebruikers van GitHub zoeken naar informatie op basis van product en zijn de ondersteuningsdocumenten verdeeld in segmenten. Bijvoorbeeld van GraphQL API tot GitHub Actions. Met de zoekfunctie kunnen zij meer specifieke informatie opvragen. Ook biedt het platform een lijst van ‘getting started’-artikelen en een lijst van de meest opgevraagde ondersteuningsinformatie.

Verdere ontwikkelingen

Het samenvoegen van beide ondersteuningsplatforms is een eerste stap in het ontwikkelen van een overkoepelend adviesplatform, aldus GitHub. Dit platform moet gebruikers in staat stellen nieuwe tools en ontwikkelmethoden te vinden en daarbij de juiste ondersteuning te krijgen.

Daarnaast wordt straks ook het talenpakket waarin informatie beschikbaar is verder uitgebreid. Nu worden alleen Engels, Japan, eenvoudig Chinees, Braziliaans Portugees en Spaans nog ondersteund.

De community rondom GitHub heeft inmiddels het nieuwe ondersteuningsplatform verwelkomd.