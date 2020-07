SUSE komt met updates van vlaggenschip SLE en SUSE Manager

Open-sourcespecialist SUSE heeft nieuwe updates voor zijn OS Suse Linux Enterprise en infrastructuurbeheeroplossing SUSE Manager.

Met de updates biedt SUSE naar eigen zeggen zowel grote ondernemingen als kleinere bedrijven een complete open-source software stack. Het nu geïntroduceerde standaard zakelijke besturingssysteem SUSE Linux Enterprise (SLE) 15 Service Pack 2 is gebaseerd op de Linux 5.3 kernel.

Deze laatste kernel-release voor het open-source besturingssysteem bevat onder meer upstream-mogelijkheden als utilization clamping support in de task scheduler en energie-efficiënte userspace waiting. SLE 15 Service Pack 2 is beschikbaar voor op x86-64, Arm, IBM POWER, IBM Z en LinuxONE gebaseerde hardware.

Meer functionaliteit

SLE 15 Service Pack 2 biedt onder meer ondersteuning voor het migreren van openSUSE Leap naar SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Klanten kunnen zo eerst de gratis openSUSE Linux distributie proberen en later upgraden naar het betaalde SLES. Ook is extended package search toegevoegd, beschikt de upgrade over een in SLES geïntegreerde SDl voor SLE, wordt Python 3 ondersteund en vervangt 389 Directory Server OpenLDAp als de LDAP directory-dienst.

Verdere functionaliteit is onder meer dat de Repository Mirroring Tool (RMT) de Subscription Management Tool (SMT) vervangt. Betere business continuity wordt gerealiseerd met SLE Live Patching.

Verdere ondersteuning

Naast de mogelijkheden voor het OS overbrugt SLE Service Pack 2 ook traditionele en software-defined infrstructuuroplossingen met nieuwe functionaliteit. Zo zijn onder meer de public cloud images voor de public cloudomgevingen Alibaba, AWS, Google, IBM, Microsoft Azure en Oracle verbeterd. De versie ondersteunt ook FIPS 140-2 security en offline-installatie voor air-gapped deployments.

Op het gebied van hardware ondersteunt de laatste versie van SLE CPU’s als de Fujitsu A64FX- en AMD EPYC processors en wordt de NVIDIA hypervisor ondersteund.

DevOps-mogelijkheden

Voor DevOps ondersteunt SLE nu automatisering, project builds en berichten georiënteerde middelware die RabbitMQ, Prometheus en Maven gebruiken. Ook maakt SLE Service pack 2 nu eenvoudiger migraties mogelijk van SAP HANA en SAP S/4HANA naar cloud- en hybrid-omgevingen. Met Microsoft werkte SUSE samen om een oplossing te ontwikkelen die zowel server- als SAP specifieke data verzamelt en grafisch presenteert.

SUSE Manager 4.1

Naast SUSE SLE SP2 heeft SUSE ook een update, versie 4.1, vrijgegeven van zijn SUSE Manager-oplossing. De tool SUSE Manger helpt bedrijven bij het automatiseren en beheren van hun infrastructuur. Hiermee kunnen zij nu dankzij de updates onder meer de kosten omlaag brengen, het verminderen van de complexiteit, risico’s identificeren, de beschikbaarheid vergroten van edge-, cloud- en datacenteromgevingen.