Google maakt Flutter geschikter voor crossplatform-development

Google heeft zijn populaire Flutter-tool voor het ontwikkelen van applicaties van nieuwe mogelijkheden voorzien. Applicatieontwikkelaars moeten straks geavanceerdere webgebaseerde applicaties kunnen ontwikkelen.

Flutter is een populaire open-source ontwikkelingstool die het mogelijk maakt om makkelijker interfaces voor applicaties te bouwen. De tool helpt ontwikkelaars met het bouwen van een enkele interface die vervolgens automatisch werkt met bekende besturingssystemen als Chrome, Android, iOS, Windows en Linux.

Met deze enkele interface werken applicaties en de onderliggende diensten eenvoudiger via alle platformen, wat het ontwikkelen van aparte versies overbodig maakt. Dit bespaart tijd en geld. Bovendien kan Google hierdoor het ontwikkel-ecosysteem rond zijn producten beter ondersteunen.

Nieuwe eigenschappen

De techgigant wil Flutter meer geschikt maken om ook webapplicaties te kunnen ontwikkelen en crossplatform te laten werken. De nu uitgebrachte verbeteringen aan de tool moeten dit verder mogelijk gaan maken.

Een belangrijk onderdeel van de update vormt de toevoeging van betere ondersteuning voor verbeterede grafische mogelijkheden. Visuele onderdelen worden in Flutter standaard zichtbaar gemaakt door de HTML DOM. Dit is de technologie die browsers gebruiken om webpagina’s te ordenen. Google heeft nu een experimentele feature aan Flutter toegevoegd die applicaties in staat stelt om in plaats van HTML DOM de high-performance Skia graphics engine te gebruiken.

Skia verzorgt onder meer alle grafische mogelijkheden van de Google Chrome browser. De graphics engine biedt onder meer hogere renderingsnelheden dan de standaard HTML DOM-technologie. Hierdoor kunnen ontwikkelaars uiteindelijk (visueel) betere webapplicaties maken.

Versnellen laden van tekst

Een andere nu toegevoegde verbetering aan Flutter is het versnellen van de laadtijd van tekst binnen applicaties. Met een opt-in feature kunnen ontwikkelaars nu de rendering van tekst-layouts binnen webapplicaties tor zes keer versnellen. Ook wordt de scroll-snelheid versneld.

Overige toegevoegde functionaliteit

Verder komt Google met features om het werken met Flutter makkelijker te maken. De nu toegevoegde basisfunctionaliteit omvat onder meer ondersteuning voor een backknop in browsers, scrollen via het toetsenbord en de mogelijkheid voor het kopiëren en plakken van teksten.