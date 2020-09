Apple houdt bug-fixes niet meer tegen na richtlijndiscussies

Apple heeft besloten dat het belangrijke bug-fixes voor al gepubliceerde applicaties van derden niet langer tegenhoudt in zijn app review- en feedbackproces als er nog discussies over de richtlijnen bestaan. Ook kunnen ontwikkelaars nu suggesties indienen voor verandering van de richtlijnen.

Met de aanpassing maakt de techgigant in zijn app review- en feedbackproces nu een duidelijkere scheiding tussen bug-fixes en onduidelijkheden over de richtlijnen die niets met de betreffende bug-fixes te maken hebben. Oplossingen voor de richtlijnendiscussies kunnen ontwikkelaars nu in een volgende versie doorvoeren, nadat beide partijen tot een akkoord zijn gekomen. Tot nu toe werd het ook doorvoeren van de bug-fixes belemmerd, totdat deze richtlijnendiscussies waren beëindigd.

Apple vs Basecamp

Een voorbeeld van een dergelijk probleem voor app-ontwikkelaars, waarbij het lijkt dat ontwikkelaars worden gestraft voor het discussiëren over de Apple app-richtlijnen, is de recente ophef rondom de discussie tussen Apple en ontwikkelaar Basecamp. Basecamp heeft de e-mailapplicatie Hey uitgebracht, maar beschuldigde Apple ervan een belangrijke bug-fix update tegen te houden. Dit vanwege een discussie over de manier waarop de Hey-app in-app aankopen afhandelt. Kortom, een geschil dat niets met de bug-fix te maken had.

De discussie met Basecamp en het tegenhouden van de bug-fix update leverede Apple veel slechte publiciteit op, waarop de techgigant nu blijkbaar heeft besloten het beleid aan te passen.

Mogelijkheden voor suggesties

Naast het toestaan van bug-fixes gedurende discussies over de richtlijnen, maakt Apple het nu ook mogelijk om suggesties door te geven voor het veranderen van de richtlijnen. Hiervoor is het formulier aangepast. Met al deze verbeteringen wil de techgigant uiteindelijk ervoor zorgen dat de gebruikservaring van de App Store en het Apple-ontwikkelplatform voor ontwikkelaars constant wordt verbeterd.