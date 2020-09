Google brengt no-code, API-beheer en serverless computing samen

Google introduceert zijn nieuwe Business Application Platform. Hiermee bundelt de techgigant API-management, no-code applicatieontwikkeling, procesautomatisering en business analytics.

Naar eigen zeggen wil Google met Business Application Platform het gebruikers makkelijker maken om met API’s toegang te krijgen tot diensten en ook data. Om de complexiteit van het ontwikkelen van deze applicaties te verminderen, introduceert de techgigant daarom zijn ontwikkelplatform.

Het Business Application Platform is onder andere gebaseerd op de technologie van het eerder dit jaar overgenomen AppSheet. Het platform omvat concreet diverse tools voor no-code applicatieontwikkeling, API-beheer, procesautomatisering en business analytics.

Meer applicatiefunctionaliteit

Naast de introductie van het no-code app-ontwikkelplatform komt Google nu ook met updates voor versimpeld beheer van de applicaties. Hiervoor gebruikt de techgigant technologie van het vier jaar gelden overgenomen Apigee.

De nieuwe features voor het beheer van applicaties moeten onder meer het gebruik van Google Cloud en hybrid- en multicloudarchitecturen versimpelen. Ook voegen zij mogelijkheden toe voor ontwikkelplatforms voor AI en machine learning, lifecycle management, security en tools voor productiviteit en collaboration.

Nieuwe API Gateway

De lancering van de API Gateway in bèta is in dit kader de belangrijkste aankondiging. Met de API Gateway krijgen eindgebruikers van Google Cloud een compleet platform voor het bouwen, beveiligen en in de gaten houden van applicaties voor Google Cloud-workloads en serverless backends. De gateway maakt het bijvoorbeeld mogelijk hun op Google Compute Engine (GCE), Google Kubernetes Engine (GKE), App Engine en serverless gebouwde backends te beveiligen en te beheren. Dit zonder specifieke endpoint-code te hoeven schrijven. Ook hoeven zij geen specifieke infrastructuur te configureren en te schalen.

De Google API Gateway is gebaseerd op de Envoy edge en service proxy. Dit biedt onder meer functionaliteit voor authenticatie, validatie en rate limiting. Ontwikkelaars kunnen ook het gebruik van de applicaties in gaten houden en op basis daarvan bepaalde SLA’s ontwikkelen. De tool is beschikbaar op basis van gebruik en/of tiers.

Overige toegevoegde functionaliteit

Andere functionaliteit is de beschikbaarheid van Apigee Data Source for AppSheet. Deze integratie geeft gebruikers van AppSheet toegang tot op Apigee gebaseerde applicaties. Hiermee kunnen zij functionaliteit uitbreiden en data uit externe bronnen verkrijgen. Hiervoor worden al Google G Suite, mySQL en Salesforce ondersteund. De Data Source-functionaliteit maakt het mogelijk om zelf andere bronnen toe te voegen.

Voor het eenvoudig op grotere schaal automatiseren van processen heeft de techgigant toegang tot AppSheet Automation beschikbaar gemaakt. Niet-technische gebruikers kunnen hiermee -op basis van no-code- op grote schaal bepaalde processen automatiseren. Denk hierbij aan workflows voor inventaristracering, het uitsturen van chauffeurs, veiligheidsinspecties, teamgoedkeuringen en collaboration voor projectmanagement of voor bijvoorbeeld gezondheidszorg op afstand.

AI-mogelijkheden

Daarnaast beschikt AppSheet Automation over AI-mogelijkheden voor het geven van suggesties. Dit zijn contextuele aanbevelingen op basis van natural language inputs. Een voorbeeld hiervan is onder meer dat de software, wanneer het ontdekt dat een gebruiker een verkoopautomatiseringsworkflow ontwikkelt, met op templates gebaseerde suggesties komt. Ook checkt de AI op mogelijk gevoelige data en geeft daarvoor een waarschuwing.