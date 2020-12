‘Python steeds vaker populairder dan Java’

Programmeertalen Python en Java zijn constant met elkaar stuivertje aan het wisselen als het gaat om een goede plek in de top drie van meest populaire programmeertalen. Dit blijkt weer uit de editie voor december van de ranking van softwareleverancier Tiobe.

Uit de ranking van deze maand blijkt dat Ptyhon zich tevreden moet stellen met een derde plaats en Java met de tweede plaats. In de ranking van november 2020 stond Python nog op de tweede plaats en was Java derde. Als populairste programmeertaal van dit moment wordt C genoemd. Na Python volgen de programmeertalen C++, C#, Visual Basic, JavaScript, PGP, R en SQL. Andere programmeertalen die steeds meer tractie krijgen, zijn volgens de ranking Rust en Julia.

Daling Java

Er is een hevige competitie gaande tussen Python en Java. Python vergaart de laatste tijd steeds meer punten dan Java, wat volgens experts een teken is dat Java op zijn retour is. Java, ontwikkeld door het toenmalige Sun Microsystems, is 25 jaar oud en richtte zich vooral op oudere computersystemen en ‘embedded computing’, tegenwoordig het Internet of Things.

Ontwikkeling Python

Python is echter zeer populair voor gebruik in AI- en data science-toepassingen. Daarnaast is de codetaal erg makkelijk op te pakken door niet-programmeurs. Deze programmeertaal is dus, in tegenstellig tot vele andere, niet alleen geschikt voor zeer ervaren programmeurs. Vandaar de toenemende populariteit, aldus de experts.

Aan het eind van deze maand maakt Tiobe zij jaarlijkse ranglijst op. Python is een zeer serieuze kandidaat om deze ranglijst te gaan aanvoeren. Dit vanwege de consistente groeiende populariteit van deze programmeertaal dit jaar.