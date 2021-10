Python is nu meest populaire programmeertaal voor ontwikkelaars

In de laatste oktober 2021-editie van de bekende Tiobe-ranglijst is voor het eerst Python tot meest populaire programmeertaal voor ontwikkelaars uitgeroepen. Hiermee is de taal populairder dan de ‘vaste waarden’ C en Java.

Python, ontwikkeld als een alternatief voor Perl, is begonnen als een simpele scriptingtaal, maar heeft zich nu ontwikkeld als een volwaardige programmeertaal voor DevOps. De taal is relatief makkelijk te leren, heeft een grote hoeveelheid aan libraries en wordt in veel verschillende domeinen gebruikt. De programmeertaal wordt vooral ingezet voor data-intensieve projecten. Denk hierbij onder meer aan data science en machine learning.

Ranglijst oktober 2021

De eerste plaats in de Tiobe Index voor de maand oktober 2021 bevestigt deze populariteit. Het is voor de eerste keer in de twintigjarige historie van de index dat een andere programmeertaal dan C en Java de eerste plaats inneemt. Python was al een tijd bezig de dominantie van Java en C aan te vallen en is daarin nu geslaagd.

C en Java nemen nu respectievelijk de tweede en derde plaats op de populariteitsranglijst in. De top 10 van favoriete programmeertalen wordt verder gecompleteerd met C++ op de vierde plaats en C# op de vijfde. Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP en Assembly language nemen de overige plaatsen in. Talen die in de Tiobe Index grote sprongen maakten, waren onder meer Go, MATLAB en Fortran. Die staan echter nog niet in de Top 10.

Heel 2021

Wanneer echter naar de index over heel 2021 wordt gekeken, blijkt dat de ranglijst vooral nog bij het oude is gebleven. C staat nog steeds bovenaan, gevolgd door Python en Java. De rest van de top vijf programmeertalen over heel 2021 bestaat uit C++ en C#.