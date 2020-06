Adobe wil dat gebruikers Flash Player dit jaar verwijderen

Gebruikers van Adobe Flash Player zullen binnenkort een melding krijgen om de software voor het einde van het jaar te verwijderen. Dit vanwege het einde van de ondersteuning op 31 december 2020.

Zes maanden voor het einde van Adobe Flash Player, worden de nodige stappen gezet om gebruikers te informeren. Adobe kondigde medio 2017 weliswaar aan dat het eind 2020 klaar zou zijn met Flash Player, maar wereldwijd zijn er nog veel gebruikers van de software die van niets lijken te weten.

Na 31 december zullen er rigoureuzere maatregelen worden genomen door Adobe, onder andere het weghalen van alle downloads van de eigen website en het blokkeren van Flash-content op websites. Ook benadrukt Adobe dat het geen laatste versie zou bijhouden na 2020, waardoor elke aangeboden editie niet onder het aanbod van Adobe zelf valt en wordt afgeraden om te gebruiken wegens beveiligingsrisico’s.

Het automatisch blokkeren van Flash-elementen op een website is een behoorlijk extreme stap, zeker aangezien het blijkbaar mogelijk is om dat te doen zonder daar een nieuwe update voor door te voeren: de optie zat dus al verwerkt in Flash Player. Het benadrukken dat het gebruik van het programma op welke manier dan ook na 2020 een veiligheidsrisico vormt, is wél een logische stap. Zonder nieuwe patches en updates zou het gebruik van Flash Player alleen nog maar meer kwetsbaarheden opleveren, die vervolgens misbruikt zouden kunnen worden door kwaadwillende partijen.