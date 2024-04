VMware-klanten met een perpetual-licentie worden alsnog ondersteund. Broadcom-CEO Hock Tan zegt dat het gewijzigde beleid een reactie is op feedback vanuit klanten.

Kort na de overname van VMware door Broadcom in november 2023 bleek al gauw dat de overstap naar enkel abonnementen aanstaande was. Perpetual-licenties, waarbij de software eenmalig wordt aangeschaft en van security-patches wordt voorzien, werden in de ban gedaan. De overstap verliep allesbehalve vlekkeloos, waardoor concurrenten als Nutanix hun slag konden slaan door de ontstane onduidelijkheid over het veranderde VMware-aanbod en prijsbeleid.

Langere overgangstijd dan verwacht

Nu geeft Hock Tan toe dat klanten een langere overgangstijd nodig hebben dan hij vooraf had verwacht. Daarom voert het bedrijf twee wijzigingen door. Allereerst hebben “veel klanten” die het verdwenen support-contract wilden vernieuwen, alsnog een verlenging gekregen. Ten tweede krijgen ondersteunde versies van vSphere gratis toegang tot zero-day security-patches. Andere VMware-producten volgen nog.

Klanten moeten hierdoor ofwel de tijd krijgen om op den duur over te stappen naar een VMware-abonnement, of om hun perpetual-licentie nog veilig te kunnen houden.

Deze stappen komen op een goed moment: deze week bleek de antitrust-eenheid van de Europese Commissie al vragen te hebben gesteld aan Broadcom over het gewijzigde licentiebeleid. De toezeggingen richting bestaande klanten maakt het waarschijnlijker dat de autoriteiten tevreden te stemmen zijn.

Doelstelling: competitief met public cloud

De Broadcom-CEO herhaalt de stelling dat VMware-klanten doorgaans goedkoper uit zullen zijn met het nieuwe verdienmodel. Daarnaast stipt hij aan dat VMware al in 2018 was begonnen met de transitie richting abonnementen en toen al één van de laatste aanbieders was om hierop over te stappen. Een lopend abonnement voorkomt dat klanten features missen en leidt tot zinnigere innovatie, stelt Hock Tan.

De doelstelling vanuit Broadcom is om VMware competitief te maken met public cloud-opties, onder meer door organisaties in eigen datacenters dezelfde ervaring als bij clouddiensten te bieden. Daarnaast moet de overstap tussen het draaien van applicaties on-prem of in verschillende cloudomgevingen zo soepel mogelijk zijn. Dat is wat VCF biedt, terwijl vSphere Foundation (VVF) bedoeld is om alle infrastructuur te managen voor het draaien van VM’s en containers.

Tan is zich in ieder geval bewust van de alternatieven, met Nutanix als meest vooraanstaande. “We weten dat onze klanten veel opties hebben, dus we blijven innoveren en ons aanpassen om steeds relevanter voor ze te zijn.”

Andere wijzigingen

Andere speerpunten voor het vernieuwde VMware zijn het standaardiseren van prijzen en de technologie-stack. Eerstgenoemde houdt in dat het gehele prijsbeleid op “per-core”-basis is, zowel bij cloudleveranciers als on-prem. Het doel hierbij is om de kosten voor het switchen tussen leveranciers zo overzichtelijk mogelijk te maken. Dat vereist ook andere stappen. License portability, het kunnen meenemen van een VCF-licentie naar een andere omgeving, wordt echter vooralsnog alleen door Google Cloud ondersteund. Tan verwacht dat andere partners en hyperscalers op dit gebied overstag zullen gaan.

Hoe dan ook lijkt het al gewijzigde VMware-beleid door Broadcom voor grote verschuivingen op de markt te zorgen. The Register haalt een Gartner-voorspelling aan die een forse afname in het VMware-marktaandeel suggereert. Tegen 2029 zou het percentage full-stack HCI-gebruikers die geen VMware gebruiken zich verdubbelen, van 30 procent naar 60 procent.

Toch zijn de Broadcom-wijzigingen niet per se negatief. We spraken anderhalve maand geleden met vooraanstaand VMware-partner SoftwareOne over het nieuwe beleid. Daar was men voorzichtig positief over het vernieuwde VMware-aanbod.

