Microsoft brengt nieuwste preview uit van Visual Studio-update

Microsoft heeft een nieuwe preview uitgebracht van ontwikkelplatform Visual Studio. De release komt met nieuwe features.

Versie 16.9 van Visual Studio 2019 zal voor langere tijd door Microsoft worden ondersteund. Het betekent dat, zo blijkt uit de preview, veel extra functionaliteit is toegevoegd. De belangrijkste update is toch wel de komst van debugging-mogelijkheden voor de op Edge Chromium gebaseerde WebView 2-browser.

Concreet kunnen ontwikkelaars de Visual Studio JavaScript debugger in Project Properties aanzetten. Daarnaast krijgen JavaScript-ontwikkelaars mogelijkheden voor het draaien van test frameworks als Mocha en het ingebouwde test Explorer. Dit inclusief .NET en .NET Core project types.

Een andere nu uitgebrachte toevoeging is onder meer de mogelijkheid om geluiden te configureren wanneer testen slagen of mislukken. Ook moet deze tool ontwikkelaars met hoorproblemen beter kunnen helpen bij hun werkzaamheden.

Andere toevoegingen

Daarnaast zijn er nieuwe features toegevoegd voor de programmeertaal C++. Zo is er onder meer betere CMake-ondersteuning voor ontwikkelwerk op afstand, ondersteuning voor de LLVM-versie van de OpenMP runtime en een verbeterde IntelliSense. Ook is meer ondersteuning toegevoegd voor C++20. Verder ondersteunt versie 16.9 van Visual Studio 2019 de mogelijkheid om applicaties op Windows Subsystem for Linux 2 te bouwen en te debuggen.

Visual Studio nog steeds erg populair

Visual Studio is nog steeds mateloos populair en wordt in vergelijking tot gelijkwaardige tools als VS code en JetBrains Rider het meest gebruikt, zo blijkt uit een recent onderzoek. Vooral is de tool geliefd onder .NET Core-ontwikkelaars. Dit komt doordat zij vooral ontwikkelen op Windows en slechts in beperkte mate op Linux of MacOS.