Rust-programmeertaal krijgt eigen belangen- en beheerorganisatie

De Rust-programmeertaal heeft een eigen belangen- en beheerorganisatie gekregen: de Rust Foundation. Hiermee wordt de taal voor zijn verdere ontwikkeling onafhankelijker van Mozilla.

Rust is een vrij jonge programmeertaal die vooral wordt ingezet voor systeemontwikkeling. De taal komt uit de koker van Mozilla en is ontwikkeld als een veiliger alternatief voor C en C++.

Met de programmeertaal konden de ontwikkelaars van Mozilla geheugen gerelateerde security bugs uit de Gecko rendering engine, geschreven in C++, van Firefox halen. In totaal werden 160.000 coderegels van Firefox vervangen door 85.000 regels Rust. De taal was ook belangrijk voor de Servo browser engine van Mozilla. Daarnaast gebruiken grote techgiganten als Google en AWS Rust voor het vervangen van C++-onderdelen in de eigen software.

Onafhankelijkheid

Met de komst van de Rust Foundation wordt de bestaande onafhankelijkheid van Mozilla verder bekrachtigd. Daarbij moet de organisatie helpen om financiering te krijgen van organisaties buiten Mozilla om. Denk daarbij aan onder meer AWS en Microsoft Azure.

Beheer in eigen handen

Daarnaast moet de oprichting van de organisatie ervoor zorgen dat veel beheertaken makkelijker kunnen worden geregeld. Tot voor kort had Rust nog geen juridische identiteit en was het moeilijk om financiële zaken te regelen, maar ook zaken rondom merken en het package managementsysteem crates.io waren lastig. Voorheen regelde Mozilla dit alles. Inmiddels zijn dan ook alle trademark- en infrastructuur assets, inclusief de crates.io registry, aan de Rust Foundation overgedragen. Microsoft betaalde de continous integration (CI)-rekeningen en de storage werd enkele jaren via S3 door AWS ondersteund.

Mozilla blijft wel betrokken bij de toekomst van Rust, maar dus niet meer alleen. Andere partners binnen de Rust Foundation zijn AWS, Huawei, Google en Microsoft.