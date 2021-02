Google brengt bètaversie van Jetpack Compose uit

Google heeft een bètaversie van Jetpack Compose uitgebracht. De tool helpt ontwikkelaars sneller apps voor Android te bouwen. Ook het opzetten van een gebruikersinterface is nu eenvoudiger, nu er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van XML.

Tot op heden moesten ontwikkelaars van Android-apps XML gebruiken om de gebruikersinterface te bouwen. Dit is altijd een tijdrovende klus geweest, schrijft SiliconANGLE. Het schrijven van de achterliggende code gebeurde ondertussen in een andere programmeertaal. Met Jetpack Compose gebeurt zowel het ontwikkelen van de app als het opzetten van de gebruikersinterface in één vereenvoudigde API, die Google Kotlin heeft genoemd.

Google heeft de bètaversie van Jetpack Compose in een blogpost aangekondigd. Het bedrijf vertelt dat Compose ‘API complete’ is, waarmee het bedoelt dat de API van Compose niet meer aangepast gaat worden. Daarmee benadrukt het dat nu het moment is om de ins en outs van Compost aan te leren om te kijken hoe je het in een toekomstig project kunt gebruiken wanneer versie 1.0 uitkomt.

Declarative UI toolkit

Volgens Google moeten ontwikkelaars Jetpack Compose zien als een ‘declarative UI toolkit’. Dit betekent dat ontwikkelaars niet uitgebreid elke status van de app moeten ontwikkelen met XML, maar dit eerder moeten beschrijven. Google gebruikt graag het voorbeeld van een winkelmandje in een app van een webwinkel. Wanneer een gebruiker daar wat uithaalt, moet de app een refresh uitvoeren en zien een aantal elementen er anders uit. Met Jetpack Compose zou er aanzienlijk minder code nodig zijn om die verandering door te voeren.

Bètaversie nu verkrijgbaar

Bij de bètaversie heeft Google veel nadruk gelegd op Compose laten werken met bestaande Android-apps. Het bedrijf heeft meerdere integraties met veelvoorkomende libraries opgezet om ontwikkelaars te helpen met het migreren van hun apps in het framework van Jetpack Compose.

Versie 1.0 van Jetpack Compose staat gepland voor later dit jaar, al is een exacte datum voor deze release nog niet bekend. De focus bij de ontwikkeling van de tool ligt nu nog vooral in het stabiliseren en oplossen van bugs.

