Google vereenvoudigt coderen Android-apps met Jetpack Compose

Google heeft een alfaversie van zijn Jetpack Compose-tool uitgebracht. Met de tool kunnen ontwikkelaars het codeerproces van de user interface van Android-apps versnellen.

De tool Jetpack Compose van de techgigant maakte oktober vorig jaar zijn debuut als preview , maar is nu als alfaversie beschikbaar. De tool helpt ontwikkelaars van Android-applicaties het ontwikkelproces van de user interface beter te stroomlijnen.

Hiermee kunnen zij in hun ontwikkelproces tijd besparen, aangezien het ontwikkelen van de user interface (UI) vaak een hoop op maat gemaakte code nodig heeft. Vooral omdat de diverse UI-elementen met XML moesten worden geschreven. Dit maakt het ontwikkelen van Android-applicaties vaak complex omdat de basiseigenschappen van dit soort applicaties vaak in andere codetaal werden geschreven. Om deze complexiteit te verhelpen was een hoop zogenoemde ‘boilerplate’ code (repetitieve code) nodig.

Jetpack Compose beperkt de benodigde hoeveelheid van boilerplate code. Met de tool wordt het gebruik van XML overbodig, omdat de UI én de basisfunctionaliteit in één codetaal worden geschreven. Voor deze gezamenlijke codetaal heeft Google Android Kotlin geselecteerd.

Minder code voor changes

Door de Jetpack Compose-tool is er voor het ontwikkelen van de UI minder code nodig voor het afhandelen van veranderingen aan de interface. Bijvoorbeeld wanneer een klant een item uit het winkelmandje haalt. Wanneer dit gebeurt, moet de interface nu een refresh uitvoeren om die verandering te laten zien.

Door Jetpack Compose in het bouwproces van de applicatie te gebruiken, is dit niet meer het geval. Interface-elementen die met deze tool zijn geschreven kunnen deze updates veel sneller toepassen dan op XML-gebaseerde elementen.

Updates van Jetpack Compose

Jetpack Compose heeft in de alfa-release ook een aantal verbeteringen meegekregen. Zo is het nu mogelijk met de tool gemaakte interface-elementen in te bouwen in een bestaande Android-applicatie op basis van XML. Dit maakt het voor Google mogelijk dat de meeste in de Play Store aanwezige applicaties makkelijker kunnen worden aangepast en dat deze applicaties in de nabije toekomst ook Jetpack Compose gaan gebruiken.

Verder is de tool nu dieper geïntegreerd in de desktop toolkit Android Studio voor het bouwen van Android-applicaties. Programmeurs kunnen nu de code voor een interface-element in de editor van Android Studio schrijven en meteen een interactieve preview van het element in een andere tab zien. Deze preview doet automatisch een refresh wanneer de onderliggende code verandert.

Sneller naar de markt

Google wil met de alfa-release van Jetpack Composer het makkelijker maken om bestaande Android-applicaties aan te passen. Hoe makkelijker en sneller ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen en aanpassen, hoe sneller deze naar de markt worden gebracht.