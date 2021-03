Atlassian neemt business intelligence-startup Chartio over

Atlassian, bekend van de Jira-supportdesksoftware, heeft de overname van Chartio aangekondigd. Atlassian wil de diensten van Chartio in zijn eigen producten integreren.

Chartio is nog een vrij klein bedrijf, schrijft SiliconANGLE. In de afgelopen tien jaar heeft het bedrijf ongeveer 7 miljoen dollar (5,8 miljoen euro) aan investeringen opgehaald. Toch claimt het bedrijf dat zijn platform al door 280.000 mensen is gebruikt om 10,5 miljoen grafieken te maken.

Bedrijfsdata in grafieken

De grafieken in kwestie laten bedrijfsgegevens zien, zoals kwartaalcijfers. De software van Chartio draait in de cloud en integreert met de bestaande software van bedrijven. Op basis daarvan kan Chartio cirkeldiagrammen, kaarten, staafgrafieken en andere visualisaties creëren.

Integratie met software van Atlassian

Atlassian ziet kansen om deze kennis in data-inzichten te verwerken in zijn eigen software. In een blogpost vertelt het bedrijf dat Chartio gaat helpen om datavisualisaties te leveren bij verschillende Atlassian-producten. Atlassian zegt dat het doel is om de klanten meer te bieden dan de standaardrapportages en analyses volledig aan te passen aan de behoeftes van organisaties.

“Chartio is ontwikkeld om het werken met data voor iedereen toegankelijk te maken”, zegt Dave Folder, oprichter en CEO van Chartio. “We zij verheugd om ons bij Atlassian te voegen en onze missies met zo’n ongelofelijk platform, bedrijf en klantenbestand te versterken.”

Hoe Atlassian de diensten van Chartio precies in zijn producten wilt verwerken is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk komt daar na verloop van tijd verandering in. Atlassian heeft niet bekendgemaakt hoeveel het voor de overname betaalt.

Atlassian

Atlassian staat vooral bekend om zijn Jira-software. Die software is erg populair als supportsoftware. Atlassian is ook de eigenaar van projecttool Trello.

