‘Go-programmeertaal blijft populair onder eindgebruikers’

Programmeurs en ontwikkelaars die Go gebruiken, zijn over het algemeen zeer tevreden over deze aan Google gelieerde programmeertaal. Wel geven zij aan dat er natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk zijn, zoals zogenoemde ‘generic types’. Dit blijkt uit een recent gehouden gebruikersonderzoek van Golang, de beheerorganisatie van de programmeertaal.

De programmeertaal Go is in 2007 ontwikkeld door Google-engineers en in 2012 voor het eerst uitgebracht. Go wordt ook wel de programmeertaal voor de cloudinfrastructuur genoemd vanwege de sterke banden met Google Cloud, de containersoftware van Docker en natuurlijk het containerorkestratieplatform Kubernetes. Go wordt vooral gebruikt voor het ontwikkelen van API’s, CLI’s, webapplicaties en DevOps & Data processing.

De programmeertaal wordt voornamelijk ingezet in de techsector, maar ook door media- en gamingbedrijven, de retail, telecomsector, de transportsector, de maakindustrie, bij de overheid, de gezondheidszorg en in het onderwijs. Bekekende gebruikers zijn onder andere AWS, Netflix, American Express, Salesforce, Stripe, Twitter, Uber en Dropbox.

Populair onder eindgebruikers

Inmiddels staat Go op plek nummer 16 op de ranglijst van programmeertalen, als we de verschillende ranglijsten moeten geloven, en de populariteit neemt alleen maar toe. Uit het nu onder eindgebruikers gehouden onderzoek van Golang blijkt dat meer dan driekwart van de respondenten Go voor hun werkzaamheden gebruiken. Meer dan de helft geeft aan dat het gebruik van Go voor hun bedrijf essentieel is. Bijna iedereen is daarom zeer tevreden met de taal en voelen zich binnen drie maanden na het eerste gebruik zeer productief.

Ontbreken van tooling

Ondanks deze vaak positieve geluiden, blijkt uit het onderzoek natuurlijk ook dat er terreinen zijn waarop Go nog wel wat ontwikkeling kan gebruiken. Veel genoemd wordt het ontbreken van zogenoemde ‘generic types’. Andere zaken die verbeterd kunnen worden zijn een betere afhandeling van fouten en het ontbreken van zogenoemde ‘null saftey’.

Ontwikkelaars die graag Go gebruiken kunnen waarschijnlijk al dit jaar de komst van de generic types verwachten. Afgelopen januari heeft de Go Community al een voorstel voor de introductie van generic types uitgebracht. Wanneer het voorstel wordt geaccepteerd, dan kunnen deze generic types al aan het eind van dit jaar in de Go 1.18 bèta versie worden geïmplementeerd.

Tip: Go en Python populairst op verlanglijst ontwikkelaars