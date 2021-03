‘1,8 miljoen potentiële lowcode-gebruikers in Nederland’

Mendix heeft vandaag zijn de resultaten van zijn Low-Code Forecasts 2021-onderzoek gepubliceerd. Het onderzoek toont het potentieel van lowcode aan: onder de 4,5 miljoen fulltime werknemers in Nederland bevinden zich 1,8 miljoen potentiële lowcode-ontwikkelaars.

De meeste Nederlanders (77 procent) blijken bereid om nieuwe digitale vaardigheden te ontwikkelen. Van de ondervraagden geeft zelfs 83 procent aan dat je nooit te oud bent om nieuwe digitale skills te leren. Leeftijd hoeft dus niet een rol te spelen bij het om- of bijscholen naar een IT-functie.

Ruim de helft wil met de opgedane kennis bijdragen aan de digitalisering van de organisatie. 46 procent geeft in het bijzonder aan graag een applicatie te ontwikkelen die een specifiek probleem of uitdaging in het werk aanpakt.

Betere digitale vaardigheden zouden ook bijdragen aan het succesvoller uitvoeren van de eigen taken en werkzaamheden, vinden de respondenten. 27 procent ziet het als een aanleiding om in andere branches aan de slag te kunnen, terwijl een kwart met de nieuwe skills hogerop wil komen in het bedrijf.

Toch blijkt slechts 6 procent daadwerkelijk actief bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe digitale vaardigheden. Dit heeft te maken met tevredenheid over het huidige vaardigheidsniveau (35 procent) en tijdgebrek (21 procent).

Succesvollere digitale initiatieven

Daarnaast keek het Mendix-onderzoek naar wat medewerkers denken bij te kunnen dragen door de skills verder te ontwikkelen. Twee op de vijf ondervraagden vermoedt dat het zou helpen bij de bedrijfsbehoeften beter begrijpen. 35 procent zou tevens graag samen met het IT-team uitdagingen aanpakken. Een op de drie stelt dat de implementatie van digitale initiatieven succesvoller zou zijn als dit samen met het IT-team wordt opgepakt.

Rol van lowcode

Het gebruiken van een lowcode-platform wordt gezien als een methode om in samenwerking met de IT-afdeling een applicatie te ontwikkelen. Een groot deel van de Nederlanders zou zo’n platform dus kunnen gebruiken. Met lowcode kunnen developers van verschillende niveaus apps ontwikkelen met drag-and-dropcomponenten en modelgedreven.

“Meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) had voor het onderzoek nog nooit van low-code gehoord, 31 procent kent de technologie maar weet niet hoe het werkt en 14 procent weet wat low-code is en hoe het toegepast wordt. Slechts 1 procent gebruikt low-code daadwerkelijk. Als door de onderzoekers wordt aangegeven wat low-code is, geeft de helft van de Nederlandse werknemers aan de voordelen te zien van het hiermee kunnen werken”, aldus Mendix.

Lees ook ons achtergrondverhaal over het onderzoek.