Linux Foundation start onderzoekstak naar de impact van open source

De Linux Foundation heeft de Linux Foundation Research-divisie aangekondigd. De divisie gaat onderzoeken voor hoeverre open source bijdraagt aan het oplossen van belangrijke problemen in de wereld.

Gebieden waar de divisie zich specifiek op gaat richten, zijn opensourceprojecten, dynamieken in ecosystemen en de impact daarvan. Dit moet leiden tot “nooit eerder vertoonde” inzichten in de doeltreffendheid van opensource-samenwerking als een manier om de drukkende problemen in de wereld op te lossen.

Ongekend kennisnetwerk

Bij het onderzoek maakt Linux Foundation Research gebruik van de ruime hoeveelheden beschikbare data, tools en community’s in verschillende industrietakken en technologieën die de Linux Foundation tot zijn beschikking heeft. De divisie gaat zowel kwalitatief als kwantitatief naar de gegevens kijken, met het doel om een ongekend kennisnetwerk te bouwen waar de wereldwijde opensource-community, het onderwijs en de industrie in het algemeen zijn voordeel uit kan halen.

Informeren hoe open source de komende decennia evolueert

“Terwijl we doorgaan met onze missie om gezamenlijk de belangrijkste open infrastructuur ter wereld op te bouwen, kunnen we een onderzoeksprogramma aanbieden dat het eerste in zijn soort is, gebruikmaakt van de ervaring van de Linux Foundation, onze gemeenschappen samenbrengt en kan helpen informeren hoe open source de komende decennia evolueert”, zegt Jim Zemlin, executive director bij de Linux Foundation. “Zoals we hebben gezien in onze eerdere studies over de veiligheid van de toeleveringsketen en FOSS-bijdragen, is onderzoek een belangrijke manier om de vooruitgang van zowel opensource-ecosystemen als bijdragetrends te meten. Met een speciale onderzoeksorganisatie zal de Linux Foundation beter in staat zijn om inzichten, trends en context naar boven te halen die discussies en beslissingen rond open samenwerking zullen informeren.”

Onder leiding van Hilary Carter

Hilary Carter, VP Research, krijgt de leiding over het initiatief. Carter heeft ervaring met de ontwikkeling en publicatie van meer dan honderd onderzoeksprojecten van de Blockchain Research Insitute. Ze heeft ook bijgedragen aan verschillende rapporten over blockchain bij pandemieën, overheden, ondernemingen, duurzaamheid en voorraadketens.

“De kans om via Linux Foundation Research op een uitgebreidere manier de impact van opensource-samenwerkingen te meten, analyseren en beschrijven, is inspirerend,” zegt Carter. “Of we nu de veiligheid van digitale supply chains of nieuwe initiatieven om beter te rapporteren over klimaatrisico’s onderzoeken, het doel van LF Research is om besluitvorming te verbeteren en samenwerking aan te moedigen in een breed scala opensource-projecten. Het is niet genoeg om simpelweg te beschrijven wat er gebeurt. Het gaat erom door te dringen tot de kern van waarom opensource-gemeenschapsinitiatieven van belang zijn voor alle facetten van onze samenleving, als een middel om meer mensen – en meer organisaties – actief betrokken te krijgen.”

