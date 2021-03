Meerdere bestuursleden Free Software Foundation stappen op

Drie bestuursleden van de Free Software Foundation hebben bekendgemaakt hun positie op te zeggen. Hiermee reageren ze op de opheft rond de terugkeer van Richard Stallman in het bestuur.

De drie vertrekkende bestuursleden zijn executive director John Sullivan, deputy director John Hsieh en CTO Ruben Rodriguez. Ze kondigden hun vertrek aan tijdens een boardmeeting. De Free Software Foundation heeft enkel een kort bericht op zijn website geplaatst waarin het aankondigt dat “sommige van onze collega’s” hebben besloten op te stappen. Het bericht linkt door naar een lijst met FSF-personeel, waar achter de naam van de drie vertrekkende leden het woord ‘outgoing’ is geplaatst. Later is daar een extra bericht aan toegevoegd waarin de drie bestuursleden hun vertrek aankondigen.

Ophef en tweestrijd na terugkeer Stallman

Een reden voor het vertrek van de drie bestuursleden wordt niet gegeven, maar heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de terugkeer van Richard Stallman. Stallman is in 2019 uit het bestuur van de Free Software Foundation ontslagen na ophef over een opmerking die hij had gemaakt rond de verkrachtingszaken van Jeffrey Epstein.

Toch heeft Stallman onlangs weer aangekondigd terug te keren naar zijn positie bij de Free Software Foundation. Dit heeft tot ophef van een groot deel van de opensourcecommunity geleid. Dit leidde uiteindelijk tot een statement op GitHub waarin het aftreden van het volledige bestuur van de Free Software Foundation wordt geëist. Onder andere de organisaties Mozilla en SUSE hebben het initiatief ondertekend, naast bijna drieduizend individuen.

Sommige bedrijven zijn zelfs tot concretere actie overgegaan, zoals Red Hat, die zijn steun aan de organisatie heeft stopgezet.

Inmiddels is er ook een brief geschreven waarin verschillende GitHub-gebruikers hun steun voor Stallman uitspreken. Ze menen dat de uitspraken van Stallman verkeerd geïnterpreteerd zijn en ze los gezien moeten worden van zijn kwaliteiten in het leiden van de Free Software Foundation. Die brief is door een kleine vierduizend GitHub-gebruikers ondertekend.

Free Software Foundation lijkt Stallman te blijven steunen

Dat meerdere bestuursleden van de Free Software Foundation zijn opgestapt, suggereert dat het merendeel van het bestuur heeft besloten om de Stallman niet opnieuw uit zijn post te verwijderen. De organisatie publiceerde vorige week een statement waarin het een paar veranderingen aankondigde, maar daarin beloofde het eigenlijk vooral meer openheid in het proces van het aannemen van nieuwe bestuursleden.