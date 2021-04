Siemens neemt Mendix-partner TimeSeries over

Siemens wil de adoptie van low-code in de industrieën waar het in actief een boost geven. De overname in 2018 van Mendix, een van de leidende low-code platformen in de markt, was hier al een overduidelijk teken van. Vandaag kondigt het bedrijf een volgende acquisitie aan in dit gebied. TimeSeries, net als Mendix een Nederlands bedrijf, zal vanaf nu onderdeel uitmaken van het portfolio van de Duitse gigant.

Als je snel wilt ontwikkelen in industriële omgevingen, dan is een low-code platform alleen niet genoeg. Daarmee kun je weliswaar snel applicaties bouwen, maar in veel industrieën is er ook vraag naar verticale specialisatie als het gaat om applicaties. Dat wil zeggen, applicaties die meteen diep (verticaal) integreren in de omgevingen. Dat is de specialiteit van Nederlandse TimeSeries, dat kantoren heeft in Nederland, de VS, Canada en Duitsland. Deze ISV en Mendix-partner is al sinds 2012 actief als ontwikkelaar van applicaties voor onder andere de maakindustrie, gezondheidszorg, energiesector. Sinds 2015 doet het bedrijf dit in samenwerking met Mendix.

Siemens Xcelerator

Siemens heeft voor TimeSeries een plek ingeruimd in het Xcelerator-portfolio. Dit portfolio omvat software, diensten en een platform voor applicatiedevelopment. Mendix is de basis voor de portfolio. Je zou dit kunnen zien als het samenkomen van de Siemens Digital Industries-software (voorheen Siemens PLM Software) en het Mendix-platform.

TimeSeries richt zich op het ontwikkelen van configureerbare app-templates, waarin best practices van een specifieke industrie verwerkt zijn. Het zorgt er ook voor dat problemen die over de breedte van een bepaalde industrie herhaaldelijk voorkomen, meteen opgelost worden. Klanten kunnen deze templates uiteraard weer snel en eenvoudig aanpassen aan hun eigen situatie.

De applicatie-templates, gekoppeld aan de schaal van Siemens, moeten ervoor zorgen dat klanten over de volledige breedte van het portfolio van Siemens, nog meer halen uit low-code en het Mendix-platform. Zowel Siemens als TimeSeries moet hier dus garen bij spinnen. Siemens kan klanten sneller een beter product voorschotelen, TimeSeries kan veel sneller schalen.