Facebook gaat de Rust Foundation ondersteunen

Facebook gaat de open-source programmeertaal Rust nog meer ondersteunen en is nu lid geworden van moederorganisatie Rust Foundation. Belangrijke reden voor de nu aangekondigde grootschalige ondersteuning is dat de socialemedia- en techgigant Rust zelf vaker gebruikt voor zijn eigen oplossingen en toepassingen.

De programmeertaal Rust is binnen de wereld van DevOps sterk in opmars. De opensource-programmeertaal wordt door veel ontwikkelaars als een goed alternatief gezien voor andere programmeertalen als het gaat om systems programming. Het ooit door Mozilla ontwikkelde Rust biedt veel meer garanties voor veilig geheugen dan vergelijkbare programmeertalen als C en C++. Rust wordt daarom door ontwikkelaars vaak gebruikt voor het coderen van drivers en compilers.

Techgiganten enthousiast

De kwaliteit van Rust is ook niet onontdekt gebleven voor de grote techgiganten. De basis van in de maand februari van dit jaar opgerichte overkoepelende organisatie Rust Foundation, waarover we al schreven, wordt gevormd door AWS, Google, Huawei, Microsoft en ontwikkelaar Mozilla.

Microsoft kijkt bijvoorbeeld of het Rust in sommige onderdelen van Windows en zijn public cloud-omgeving Azure kan toepassen. Google onderzoekt het gebruik van de programmeertaal voor nieuwe delen van Android en wil Rust naar de Linux kernel brengen, zoals Techzine ook al eerder meldde.

Steun aan de Rust Foundation

Nu is dus ook Facebook aan de beurt om publiek zijn gewicht achter het opensource-project Rust te zetten. Volgens de socialemedia- en techgigant werkt het al sinds 2016 met Rust in alle onderdelen van het ontwikkelingsproces; van source control tot aan compilers. Met het ondersteunen van de Rust Foundation wil Facebook meehelpen aan het verder ontwikkelen van deze opensource-programmeertaal die mondiaal wordt gebruikt. Ook moet de steun van de socialemedia- en techgigant helpen het ecosysteem rondom Rust verder te laten groeien.

Meer eigen gebruik Rust

Ook Facebook zelf gaat Rust vaker inzetten. Naast dat afzonderlijke teams de programmeertaal gebruiken, is nu ook een speciaal Rust-team in het leven geroepen. Dit team moet intern het gebruik van Rust verder stimuleren en meehelpen aan de verdere ontwikkeling van de programmeertaal en andere op Rust gebaseerde projecten. Daarnaast verzorgt dit speciale team ook alle interactie met de Rust Community.