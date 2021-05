AWS biedt meer inzicht in applicaties met DevOps Guru

AWS heeft zijn op machine learning gebaseerde tool AWS DevOps Guru algemeen beschikbaar gemaakt. Met de tool kunnen ontwikkelaars meer inzicht krijgen in de werking van hun applicaties en eventuele problemen direct oplossen.

Volgens de techgigant zijn steeds meer bedrijven afhankelijk van cloudgebaseerde applicaties. Deze applicaties bevinden zich vaak in vele gedistribueerde omgevingen. Dit maakt het voor ontwikkelaars lastig om ze allemaal goed te kunnen beheren en eventuele problemen op te lossen.

Ontwikkelaars hebben daarom de behoefte aan meer geautomatiseerde oplossingen voor beheer en en probleemoplossing om de beschikbaarheid van de applicaties te garanderen. Ook moeten deze geautomatiseerde tools hen helpen om de tijd die nodig is voor ontdekken, debuggen en oplossen van operationele problemen te beperken.

AWS DevOps Guru

Met de algemene beschikbaarheid van AWS DevOps Guru wil AWS ontwikkelaars en beheerders graag een handje helpen. Deze volledig beheerde tool voor het inzichtelijk maken van de prestaties van applicaties gebruikt machine learning, gebaseerd op jarenlang verzamelde data van e-commerceplatform Amazon.com en de diensten van AWS zelf- voor het geautomatiseerd ontdekken van operationele problemen van applicaties. Daarnaast geeft de tool aanbevelingen voor specifieke handelingen voor het oplossen van deze problemen.

Functionaliteit

Concreet verzamelt de tool data door het analyseren van logs, meetgegevens en events uit 25 verschillende andere AWS-bronnen. De verzamelde gegevens moeten afwijkingen in het applicatiegedrag, denk aan een opgelopen latency, foutmeldingen en bronbeperkingen, ontdekken. Deze afwijkingen kunnen dan worden opgelost, voordat ze daadwerkelijk schade toebrengen door uitval.

Ontwikkelaars en beheerders krijgen vervolgens een alert en, waar mogelijk, een analyse van de root cause en een voorstel om dit probleem op te lossen. Alle informatie komt in een geïntegreerd dashboard beschikbaar en wordt gepresenteerd met contextuele informatie en de genoemde aanbevelingen.

Samenwerken met andere oplossingen

AWS DevOps Guru is ontwikkeld om samen te werken met de tool Amazon CodeGuru, waarover we vorig jaar berichtten. Deze laatste tool laat ontwikkelaars eventuele fouten in code zien voordat deze wordt uitgerold. AWS DevOps Guru doet dit nu voor applicaties. Daarnaast kan de tool worden gebruikt in combinatie met AWS Systems Manager dat klanten meer inzicht geeft in het gebruik van de AWS cloudinfrastructuur.

De nu geïntroduceerde tool werkt verder ook samen met tools van derde partijen, zoals Opsgenie van Atlassian en het incident repsonseplatform van PagerDuty. Directe concurrenten voor AWS DevOps Guru zijn de oplossingen en toepassingen van onder andere Splunk, Sumo Logic en DataDog.

Kosten

AWS DevOps Guru is nu beschikbaar in de AWS cloudregio’s US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), Azië Pacific (Singapore, Sydney en Tokyo) en Europa (Frankfurt, Ierland en Stockholm). Andere regio’s komen binnenkort beschikbaar.

Klanten betalen voor het gebruik van AWS DevOps Guru alleen voor de hoeveelheid data die de dienst verwerkt. Er zijn geen abonnementen of SLA-fees.