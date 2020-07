AWS maakt Amazon CodeGuru algemeen beschikbaar

AWS heeft onlangs zijn dienst Amazon CodeGuru algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze dienst kunnen ontwikkelaars geautomatiseerd hun code checken op bugs en ze met aangeboden fixes verbeteren.

De dienst Amazon CodeGuru, al in beta gelanceerd tijdens Amazon re:Invent eind 2019, moet met behulp van machine learning ontwikkelaars ondersteunen hun code efficiënt te controleren op mogelijke fouten. Vooral ontwikkelaars die te maken krijgen met miljoen coderegels kunnen hiervan profiteren, aangezien fouten in code veel kosten met zich mee kunnen brengen.

CodeGuru Reviewer

De dienst Amazon CodeGuru bestaat eigenlijk uit een tweetal tools: CodeGuru Reviewer en CodeGuru Profiler. Voordat zij deze twee tools kunnen gebruiken, moeten zij eerst de code die zij willen onderzoeken toevoegen aan een hosting repository als GitHub, Bitbucket Cloud of AWS CodeCommit. CodeGuru Reviewer gaat daarna aan de slag met het analyseren van de code en op zoek naar bugs.

De tool geeft vervolgens voor de gevonden bugs verschillende oplossingen. Al dit werk wordt in de hosting repository zelf gedaan. Wanneer hier bijvoorbeeld GitHub voor gebruikt wordt, maakt CodeGuru Reviewer zelf een pull request en voegt hier een commentaar aan toe met specifieke informatie over de bug en beveelt potentiële oplossingen aan.

Het algoritme van de tool is getraind op basis van meer dan 10.000 open-sourceprojecten op GitHub. Dit algoritme kan in de toekomst nog verder worden verbeterd met de feedback van ontwikkelaars.

CodeGuru Profiler

De tool CodeGuru Profiler helpt bij het automatiseren van de code. De tool helpt ontwikkelaars oneffenheden te vinden in hun code. Daarnaast kan de tool ook een geschatte waarde in dollars geven aan alle niet-geoptimaliseerde coderegels die worden gevonden. De tool wordt ondersteund op serverless platforms als AWS Lambda en AWS Fargate.

Beschikbaarheid

Amazon CodeGuru is per direct beschikbaar in de regio’s US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), EU (Ireland), EU (Londen), EU (Frankfurt), EU (Stockholm), Azië – Pacific (Singapore), Azië – Pacific (Sydney) en Azië – Pacific (Tokyo). In de komende maanden wordt de dienst ook uitgerold in de overige AWS cloudregio’s.