“Bedrijven die api’s en microservices integreren liggen voor”

Volgens de softwareleverancier Software AG ligt de toekomst van bedrijven in het combineren van api’s, microservices en integratie-oplossingen. Uit onderzoek van de Britse marktonderzoeker Vanson Bourne blijkt dat 97 procent van de IT-leiders het hiermee eens is. Maar 1 procent van de ondervraagden zou dit op het moment echter toepassen.

Voor het onderzoek werd gekeken naar de staat van zaken met betrekking tot api’s, microservices en integratie bij 950 wereldwijde IT leiders. Het rapport laat verschillende trends zien rond de adoptie van de technologieën en de bijbehorende uitdagingen.

IT-leiders over api’s, microservices en integratie

De survey laat zien dat 98 procent van de deelnemers gelooft dat api’s extreem belangrijk zijn of zouden kunnen zijn voor de operaties van hun onderneming. Volgens 89 procent van de IT-leiders zou hun organisatie in silo’s werken zonder api’s. Meer dan driekwart van de respondenten (79 procent) geeft aan api’s te gebruiken voor projecten voor digitale transformatie.

Met betrekking tot microservices zegt 81 procent de diensten tot op zekere hoogte binnen hun organisatie te gebruiken. Zo’n 18 procent van de deelnemers zet op het moment geen microservices in, maar is dat in de toekomst wel van plan. Bijna alle deelnemende IT-leiders (95 procent) geven aan dat de micro-diensten erg belangrijk zijn of zouden kunnen zijn voor hun activiteiten. Van alle deelnemers zegt 54 procent van plan te zijn microservices binnen binnen het aankomende jaar te gaan implementeren.

Bij bijna alle deelnemers (99 procent) zijn integratie-oplossingen aan de orde van de dag. De meeste organisaties (64 procent) gebruiken een vorm van een hybride integratiesysteem, zowel op locatie als in de cloud. Daarentegen gebruikt 23 procent van de IT-leiders integratiediensten alleen in de cloud en zet maar 12 procent de oplossingen alleen lokaal in.

Obstakels voor verdere groei

Hoewel api’s, microservices en integratie-oplossingen op grote schaal worden gebruikt, lopen bedrijven tegen bepaalde problemen op die de verdere groei belemmeren. Met betrekking tot api’s vormt de veiligheid van de diensten voor de meeste ondernemen een groot obstakel (48 procent). Dit wordt gevolgd door de beperkte vaardigheden van werknemers (41 procent) en de schaalbaarheid en kwaliteit van api’s (45 procent).

Als het gaat om microservices geeft 48 procent van de deelnemers aan tegen budgetproblemen aan te lopen. Bij 47 procent zou de beperkte kennis van het personeel een obstakel vormen en 45 procent zou problemen hebben met het managen van de volledige IT-omgeving. Voor 45 procent van de deelnemers zouden microservices complex zijn, terwijl een even groot percentage aangeeft dat het moeilijker is om verschillende apps en diensten te integreren.

Bij integratiesystemen loopt 47 procent van de respondenten tegen veiligheidsproblemen op. Voor 40 procent vormen organisatorische kwesties, zoals het budget, de skillset van werknemers en weerstand tegen verandering een probleem voor verdere groei.

Voordelen van integratie

Suraj Kumar van Software AG geeft aan dat het vrijgeven en integreren van data over applicaties, devices en partners een vereiste is om als digitaal bedrijf aan de top te staan. Het onderzoek laat echter zien dat hoewel bedrijven dit erkennen, ze moeite hebben met het realiseren hiervan. “We begrijpen deze uitdaging en hebben een uniform platform gebouwd dat microservices, integratie-tools en api’s met elkaar verbindt”, aldus Kumar. “Dit zal ze (bedrijven) helpen om een daadwerkelijk connected organisatie op te bouwen. Met dit platform zijn ze vrij om te innoveren en zichzelf te differentiëren in de ogen van hun klanten. Dit is daadwerkelijke digitale transformatie.”.

De deelnemende IT-leiders geven zelf aan dat de integratie van de diensten verschillende voordelen zou hebben, waaronder een boost in productiviteit, een hogere klanttevredenheid en een beter inzicht in klantendata.

