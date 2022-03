In deze Techzine Talks praten we over API Security. Het beveiligen van je API’s staat bij veel organisaties nog niet hoog op de agenda. Toch zijn er inmiddels al grote datalekken geweest waarbij misbruik werd gemaakt van API’s. Bedrijven die zich focussen op API Security groeien als kool, twee daarvan hebben al de unicorn status behaald. Volgens Gartner wordt API Security een trend in 2022.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

In deze podcast staan we stil bij de gevaren van API’s binnen een organisatie en hoe die beveiligd kunnen worden. Wanneer moet je API Security toepassen binnen je organisatie? Bedrijven moeten zich afvragen hoe goed de authenticatie is van hun API’s? Hangen hier bijvoorbeeld ook rollen aan, of betekent toegang tot de API, ook toegang tot de volledige database? We bespreken ook de bedrijven die actief zijn op het gebied van API Security.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

In 2022 kan je elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. We gaan door met Techzine Talks. We hopen op jullie steun als luisteraar, breng onderwerpen aan, deel de afleveringen die je boeiend vind en geef vooral feedback. We horen het graag.

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.