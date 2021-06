Apple lanceert nieuwe developer tools

Apple introduceert automatisch apps bouwen en parallel testen voor Xcode Cloud, maatwerk productpagina’s voor App Store, concurrency in Swift en Object Capture voor RealityKit 2.

“We zijn verheugd om onze ontwikkelaarsgemeenschap te voorzien van krachtige nieuwe tools en technologieën om nog aantrekkelijker apps van hogere kwaliteit te maken, terwijl ze op geheel nieuwe manieren met hun gebruikers in contact komen via de App Store,” zegt Susan Prescott, vice-president bij Apple. “Met de robuuste tools in Xcode Cloud, voortdurende innovatie in de Swift-programmeertaal, een breed scala aan nieuwe API’s, en nog meer manieren om gebruikers te bereiken, zijn de platforms van Apple nog nooit zo sterk geweest.”

Xcode cloud

Xcode Cloud is een continuous integration & delivery cloud service, speciaal ontworpen voor Apple-ontwikkelaars. Xcode Cloud is ingebouwd in Xcode 13 en biedt een snelle en eenvoudige manier voor ontwikkelaars en teams om efficiënter apps te bouwen, testen en leveren. Xcode Cloud kan automatisch apps bouwen in de cloud om de Macs van ontwikkelaars vrij te maken voor andere taken. “Parallel testen in de cloud betekent dat ontwikkelaars kunnen testen op een gesimuleerde versie van elk huidig ​​Apple-apparaat, en vervolgens eenvoudig een build van de app kunnen implementeren voor interne tests, of via TestFlight aan externe betatesters kunnen leveren voor directe feedback,” zegt het bedrijf.

App Store

Een veelgevraagde nieuwe functie staat aangepaste productpagina’s toe, zodat ontwikkelaars verschillende functies van hun app voor verschillende gebruikers kan laten zien. Ook is er nu de mogelijkheid om verschillende schermafbeeldingen, voorbeeldvideo’s en zelfs app-pictogrammen te testen. Met uitgebreide, privacyvriendelijke analyses in App Store Connect kan men zien wat de gebruikers het leukst vinden en de beste beslissingen nemen voor hun productpagina’s

Swift

Apple’s programmeertaal Swift beschikt nu over ingebouwde ondersteuning voor concurrency. Dit betekent dat ontwikkelaars gemakkelijker code kunnen schrijven die parallel werkt, wat essentieel is voor het bouwen van apps die reageren op gebruikersinvoer, terwijl ze meer werk op de achtergrond doen. Met concurrency in Swift kunnen ontwikkelaars snelle, moderne en veilige code schrijven met minder fouten en optimaal profiteren van het krachtige multicore-silicium op alle apparaten van Apple.

Met Swift Playgrounds 4 kunnen gebruikers het visuele ontwerp van een app maken met SwiftUI. App-projecten kunnen worden geopend en bewerkt in Swift Playgrounds of in Xcode, en wanneer ze klaar zijn, kunnen gebruikers een echte app bouwen en deze rechtstreeks vanaf hun iPad naar de App Store verzenden.

RealityKit introduceert Object Capture

RealityKit 2 introduceert Object Capture, een API op macOS Monterey waarmee ontwikkelaars binnen enkele minuten hoogwaardige, fotorealistische 3D-modellen van objecten uit de echte wereld kunnen creëren, door foto’s gemaakt met iPhone, iPad of DSLR om te zetten in 3D-modellen die zijn geoptimaliseerd voor AR. Deze modellen kunnen worden bekeken in AR Quick Look of worden toegevoegd aan AR-scènes in Reality Composer of Xcode. Met nieuwe API’s in RealityKit 2 kunnen ontwikkelaars ook meer realistische en complexere AR-ervaringen creëren met meer visuele, audio- en animatiecontrole, inclusief aangepaste renderpasses en dynamische shaders.

Graphics en meer

Een nieuwe Metal Texture-compressietool ondersteunt alle nieuwste formaten, evenals geoptimaliseerde formaten voor Apple Sillicon, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om hoogwaardige games naar alle Apple platforms te brengen. Bovendien biedt een nieuwe Virtual Game Controller op iPhone en iPad een eenvoudige methode om games te optimaliseren

Verder zijn er vernieuwingen voor Xcode, SharePlay, FaceTime, Messaging, camera API’s, Apple Watch, TestFlitght, StoreKit2, Safari en ShazamKit. De meeste updates zijn vanaf vandaag beschikbaar voor leden van het Apple Developer Program, Xcode Cloud eerst als beperkte beta en vanaf de zomer ook algemeen.