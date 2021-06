AWS komt met low-code tool Workflow Studio voor cloudapplicaties

AWS heeft Step Functions Workflow Studio uitgebracht voor het ontwikkelen van cloudapplicaties voor de public cloudomgeving. Hiermee moeten ontwikkelaars veel tijd besparen.

AWS Workflow Studio is volgens de techgigant een nieuwe ontwikkeling binnen zijn Step Functions-dienst, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het serverless computingplatform AWS Lambda. Met AWS Lambda kunnen ontwikkelaars stukjes code schrijven die een bepaalde taak moeten uitvoeren en deze code in de cloud draaien, zonder zich daarbij zorgen te hoeven maken over de onderliggende infrastructuur.

De dienst Step Functions borduurt hierop voort en combineert verschillende stukjes Lambda-code in workflows die niet alleen een enkele taak uitvoeren, maar meerdere. Ontwikkelaars kunnen deze workflows gebruiken voor het bouwen van complexe zakelijke applicaties zoals diensten voor het verwerken van betalingen of tools voor data-analyse.

Functionaliteit

Concreet biedt Workflow Studio ontwikkelaars de mogelijkheid om makkelijker deze Step Functions-workflows te bouwen. In plaats van de vroegere ingewikkelde en tijdrovende manier om deze workflows te bouwen, door de dienst de ‘programming syntax’ Amazon States Language te laten leren, kunnen zij nu low-code gebruiken.

Drag & Drop

AWS Step Functions Workflow Studio stelt ontwikkelaars in staat de serverless workflows te bouwen via eenvoudige ‘drag and drop’ interface. Binnen de tool verschijnen de stappen waaruit een workflow bestaat als een serie van met elkaar verbonden boxjes. Ieder boxje vertegenwoordigt een bepaalde functie. Via drag & drop voegen ontwikkelaars eenvoudig meer boxjes toe voor andere taken die de software moet uitvoeren. Via een low-code menu kan dit hele proces verder naar eigen wens worden aangepast.

Deze werkwijze scheelt ontwikkelaars veel ontwikkeltijd, zo geeft AWS verder aan. Bovendien zorgt deze methode van werken ervoor dat ontwikkelaars ook makkelijker hun skills kunnen vergroten door in de praktijk te leren. AWS Step Functions Working Studio is per direct beschikbaar.

