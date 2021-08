Een betere gebruikersmonitoring, span-analyse en makkelijk te query’en traceerdata moeten ervoor zorgen dat Sumo Logics Observability beter wordt. De nieuwe mogelijkheden komen naar de software, waardoor de applicatie betrouwbaarder en populairder moet worden.

Sumo Logic heeft nieuwe opties aangekondigd om analyse makkelijker te maken. Het merkt op dat de huidige wereld andere vragen heeft waar het gaat om analyse. Zo drijven we verder af van traditionele in silo’s bestaande APM-, monitoring- en vastleggingstools, omdat we een breder beeld willen van alles tezamen. Daarom komt Sumo Logic met Real User Monitoring en Span Analytics, twee mogelijkheden bedoeld om DevOps-teams te helpen om problemen sneller te identificeren en op te lossen.

Sumo Logic

Daarnaast moet ook de downtime van applicaties minder worden en de prestaties beter. Gartner zegt: “We moeten kijken naar de volledige stapel gegevens die beschikbaar is. Het kijken naar een enkele laag biedt slechts een silo-weergave. Om de digitale ervaring te bieden die nodig is om concurrerend te blijven, moeten ondernemingen verder gaan dan de infrastructuur en hun digitale zakelijk waarneembaar.”

Met Span Analytics van Sumo Logic kunnen klanten gestructureerde en ongestructureerde applicatiegegevens doorzoeken, analyseren en opvragen. Denk daarbij aan transacties, logs en statistieken. Het zoeken is eenvoudiger geworden. Ook het transformeren en samenvoegen van spangegevens wordt makkelijker gemaakt om onbekende informatie te vinden. Zo kunnen er nieuwe relaties worden ontdekt die mogelijk zorgen voor problemen of prestatie-issues.

Geen silo’s meer

De bestaande Sumo Logic Query Language wordt ingezet om meerdere sets telemetrie te ondervragen vanaf één locatie. Je kunt dat echter ook achterwege laten en een intuïtieve gebruikersinterfase inzetten om simpele en ingewikkelde query’s te bouwen. Dankzij gebruikersmonitoringtool Real User Monitoring krijgen operationele teams een beter inzicht in de end-to-end-ervaring van elke actie. Zo kunnen ze zien of eindgebruikers last hebben van minder goed presterende software. Je kunt segmenteren op geografische regio, browser en besturingssysteem om zo sneller tot een oplossing te komen in de backend.

Bruno Kurtic, VP Strategy and Solutions bij Sumo Logic: “Traditionele of silo-monitoring, APM- en logbeheertools bieden niet de zichtbaarheid die nodig is voor de grootschalige applicaties. Die zijn vandaag de dag gebouwd op moderne architecturen, gebruikmakend van cloud, Kubernetes, serverless en open source. Een uniforme benadering van waarneembaarheid, die Log, Metrics, Traces en Real User Monitoring omvat, is nu de inzet voor teams die betrouwbare digitale diensten en best-in-class klantervaringen willen leveren”