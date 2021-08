Linux-distributie Debian 11 gepresenteerd

Onlangs is versie 11 van Linux-distributie Debian gepresenteerd. De versie voegt veel nieuwe functionaliteit toe.

Debian, dat een belangrijke basis vormt voor andere bekende populaire Linux-distributies als Ubuntu, Devuan en Raspbian, komt met langetermijnondersteuning. Versie 11 wordt gedurende vijf jaar ondersteund. Dit met behulp van de onderliggende Linux-kernel 1.50, die tot 2026 wordt ondersteund.

Nieuwe functionaliteit

In versie van 11 van Debian is nu, zo blijkt uit de algemene release notes, onder meer functionaliteit toegevoegd voor het ondersteunen van exFAT filesystems. Deze ondersteuning is nu onderdeel van de kernel, in plaats van dat hiervoor een aparte FUSE-driver moet worden gebruikt.

Daarnaast is er nu ook ondersteuning voor de GNOME Flashback desktopomgeving wanneer die als onderdeel van de task-gnome-flashback-desktop package wordt gebruikt. KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24, en Xfce 4.16 zijn andere desktopopties.

Verdere opties zijn onder andere verbeteringen voor USB-printers, driverless scanning, het installeren van Debian op Windows zonder aparte media hiervoor te gebruiken, Panfrost- en Lima drivers voor het ondersteunen van GPU’s in veel ARM devices en ondersteuning voor de Podman 3.0.1 container engine.

Veel toevoegingen en verwijderingen

In totaal heeft Debian 11.294 nieuwe packages gekregen en zijn er 9.519 packages verwijderd. In totaal hebben 42.821 packages een update gekregen en bleven 5.434 packages onveranderd.

Debian ondersteunt nu CPU-architecturen als 32-bit PC (i386) en 64-bit PC (amd64), 64-bit Arm, (arm64); ARM EABI (armel), ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf), little-endian MIPS (mipsel), 64-bit little-endian MIPS (mips64el), 64-bit little-endian PowerPC (ppc64el) en IBM System z (s390x).

De nieuwe release geeft ook een update aan algemeen gebruikte open-source staples als Samba, MariaDB, PHP, Perl, Apache, Python, Rust en Emacs. Deze updates brengen deze talen naar de nieuwste versies.