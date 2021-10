Adobe Developer App Builder introduceert developer tools voor AEM

Adobe Developer App Builder, een toolkit voor de ontwikkeling van maatwerk rondom Adobe Experience Manager, is sinds 2020 uitsluitend beschikbaar voor Adobe’s enterprise-cliëntele, onder naam van ‘Project Firefly’. Op 5 oktober 2021 maakt Adobe bekend dat het laatste per december 2021 verandert. In die periode lanceert de grafische gigant een Adobe Developer App Builder-versie voor iedere klant die tot nog toe buiten het bootje valt.

In december 2021 wordt de Adobe Developer App Builder beschikbaar gemaakt voor gebruikers van Adobe Experience Manager (AEM). AEM, een relatief nieuwe Content Management Solution (CMS), werd in 2019 gelanceerd met het oog op een totaalvoorziening van het benodigde voor de ontwikkeling van goed uitziende, snel werkende en houdbare websites, media assets, apps en webforms.

De Adobe Developer App Builder wordt aanvankelijk als verrijking van AEM geïntroduceerd. Hoewel we weten dat de oplossing in een later stadium via Adobe Commerce en Adobe Sign bruikbaar wordt, is de timing daarvan op het moment van schrijven onbekend.

Waarom?

Voor niet-enterprise klanten van Adobe zijn API-koppelingen de meest gangbare basis voor de integratie van AEM en applicaties van andere vendoren. Het laatste komt per december 2021 te vervallen: de toegankelijkere lancering van de Adobe Developer App Builder geeft elke AEM-klant onder andere mogelijkheid om Adobe’s SDK’s te gebruiken om maatwerk te ontwikkelen.

Adobe’s SDK’s kunnen de ontwikkeling van AEM en koppelingen tussen AEM en andere applicaties versnellen. Volgens Adobe stelt het laatste organisaties in staat om bedrijfseigen features (bijvoorbeeld custom website plugins) sneller te creëeren en onderdelen van AEM en de backends van andere vendoren (of andersom) effectiever aan elkaar te knopen.