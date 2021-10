Rust krijgt met versie 1.56.0 nieuwe functionaliteit

Programmeertaal Rust heeft met stabiele versie 1.56.0 meer functionaliteit gekregen.

Met versie 1.56.0 van de open-source programmeertaal voor het bouwen van softwareapplicaties krijgen ontwikkelaars meer nieuwe en vooral stabielere functionaliteit. De nieuwe versie is ook de meest definitieve opt-in-versie van de 2021 Edition van de programmeertaal. Met Rust 1.56.0 krijgen ontwikkelaars de kans backwards compatibility te creëren voor eerder edities.

Verlenging levensduur applicaties

Concreet brengt de nu uitgebrachte versie ook enkele interessante mogelijkheden met zich mee die de levensduur van met de programmeertaal gebouwde applicaties moeten verlengen. Deze nieuwe functionaliteit omvat onder meer dat ‘closures’ nu een individueel name field kunnen ‘pakken’ in plaats van een hele identificatie. De ‘Intolterator’ voor arrays kan nu over items itereren op basis van waarde in plaats van referentie en patronen in macro-regels matchen nu het toplevel A|B.

Overige nieuwe functionaliteit

Andere updates zijn dat de tweede versie van de Cargo feature resolver nu standaard staat aangevinkt, TryInto-, TryForm- en FromIterator-commando’s standaard zijn en panic errors nu format strings verwachten. Verder is syntax gereserveerd voor aanhalingstekens als #, ”…”en ‘…’. Ook geeft code die zogenoemde ‘bare_trait_objecten’ en ‘ellipsis_includive_range_patterns” triggert nu standaard een foutmelding.

Gebruikers van oudere edities van Rust kunnen versie 1.56.0 of de 2021 Edition nu met een simpel commando ophalen. Nieuwe gebruikers vinden de versie op GitHub.