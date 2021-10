SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 richt zich op edge computing

SUSE wil zijn zakelijke Linux-distributie geschikter maken voor onder meer edge computing-omgevingen. De nu geïntroduceerde lichtgewichtversie van SUSE Linux Enterprise Micro (SLE Micro)-distributie, versie 5.1, moet dit mogelijk maken.

Met versie 5.1 van SLE Micro wil het bedrijven helpen meer waarde te halen uit edge computing. De lichtgewichtversie van zijn zakelijke Linux-distributie is vooral bedoeld voor het bieden van een effectief en schaalbaar besturingssysteem voor containers en virtuele machines (vm’s) voor edge-omgevingen en -toepassingen.

De SLE Micro-distributie is beschikbaar als een single-node container host, Kubernetes cluster node, single-node KVM-virtualisatie host of in een public cloudomgeving. Het lichtgewicht open-source besturingssysteem helpt onder meer met de ondersteuning van het verplaatsten van data van bijvoorbeeld mainframes naar edgelocaties in het tempo dat bedrijven zelf kiezen. Ook kunnen bedrijven hiermee eenvoudig en tegen lage kosten container workloads onderhouden en updaten.

Verbeterde functionaliteit SLE Micro v5.1

Versie 5.1 van SUSE SLE Micro biedt gebruikers ondersteuning voor diverse hardware-omgevingen of processors. Dit zijn natuurlijk de bekende op x86-gebaseerde chipsets, maar ook ondersteunt het Arm-, IBM Z- en LinuxONE-platforms.

Andere functionaliteit waarover de SLE Micro-versie beschikt is onder meer een kortere uitroltijd en minder handmatige processen door meer opties voor het veilig onboarden van devices. Denk hierbij aan secure device onboarding van appliances. Deze devices zijn nu op afstand te configureren en aan te koppelen. Dit is vooral geschikt voor Managed Service Providers (MSP’s) en hard- en softwareleveranciers.

Het live kunnen patchen van de kernel zorgt daarnaast voor minder downtime. Het betekent dat security patches direct kunnen worden geïnstalleerd zodra ze beschikbaar zijn. Dit voorkomt niet alleen securityincidenten, maar ook downtime vanwege het wachten op onderhoudsmomenten en het stoppen van de draaiende kernel.

Verder maakt SLE Micro 5.1 het beter mogelijk op gradueel applicaties te moderniseren via een microservices-architectuur. Denk hierbij vooral aan het zo effectief en kostenbesparend draaien van containers of andere gevirtualiseerde workloads met minimaal gebruik van storage, een betere beveiliging en minder latency.

Toepassing SLE Micro

SUSE ziet de toepasbaarheid van zijn lichtgewicht zakelijke Linux-distributie vooral bij telecomoperators voor hun vaak vrij grote netwerkomgevingen of bij bedrijven die veel embedded systemen gebruiken.

SLE Micro versie 5.1 is per direct beschikbaar.