JetBrains Compose Multiplatform nu in bèta beschikbaar

JetBrains heeft zijn Compose Multiplatform voor het gebruiken van Android UI-ontwikkeltechnologie voor meerdere soorten applicaties in bèta beschikbaar gemaakt. Hierdoor wordt het makkelijker de UI-technologie in te zetten voor andere applicaties dan alleen mobiele Android-applicaties.

De JetBrains Compose Multiplatform-tool is een ontwikkeltool voor user interfaces van applicaties, gebaseerd op de Jetpack Compose-technologie van Google voor Android-applicaties. Met deze technologie kunnen ontwikkelaars eenvoudiger UI’s ontwerpen met behulp van losse elementen die zich makkelijk aanpassen aan de status van een applicatie. Hierdoor gebruiken ontwikkelaars minder code, zodat zij minder tijd kwijt zijn aan hun ontwerpactiviteiten.

De tool JetBrains Compose Multiplatform zorgt ervoor dat deze ontwerptechnologie niet alleen voor (op Android gebaseerde) mobiele applicaties kan worden gebruikt, maar ook voor web- en desktopapplicaties die zogenoemde Kotlin on the JVM- en Kotlin/JS-technologie zijn gebaseerd.

Bètaversie 1.0

Met de komst van de stabiele bèta 1.0-versie beschikt de tool nu over meer functionaliteit dan in de eerdere alpha-versie. Een nieuwe eigenschap van de tool is onder meer dat het direct naar Google Compose-elementen refereert in plaats dat het eigen versies publiceert. Dit moet problemen als class-duplicatie en de compatibiliteit verbeteren.

Overige functionaliteit

Andere toegevoegde functionaliteit omvat een verbeterde rendering voor het uitbreiden van de geschiktheid van het ontwikkelplatform voor meer hardware-toepassingen. Ook is een nieuwe muis-pointer API toegevoegd, worden SVG graphics voor het definiëren van en inbouwen van vector images ondersteund en beschikt de tool verder over toegangsondersteuning voor macOS. Ondersteuning voor iOS is nog niet beschikbaar.