GitHub presenteert GitHub Enterprise Server 3.3

GitHub heeft een proefversie of release candidate (rc) versie 3.3 van zijn GitHub Enterprise Server-oplossing uitgebracht.

GitHub Enterprise Server is een instance van het code hostingplatform van Microsoft die als een virtuele appliance in zowel on-premises- als cloudomgevingen kan worden uitgerold. Hiermee krijgen ontwikkelaars altijd de beschikking over de laatste code-toepassingen, zonder dat zij deze op het GitHub-platform elders moeten ophalen. De doorgevoerde wijzigingen in GitHub Enterprise Server 3.3 richten zich op meer functionaliteit voor vooral security, maar ook voor CI/CD.

Nieuwe securitytoepassingen

Op het gebied van security beschikt de proefversie 3.3 van GitHub Enterprise Server nu over een securitybeheerder-rol. Deze rol maakt het securityspecialisten mogelijk alerts te beheren en bedrijfsbreed de settings aan te passen. Ook krijgen zij hiermee leesrechten voor alle (code) repositories binnen het bedrijf. Aan GitHub Enterprise Server is hiervoor nu een speciale security tab toegevoegd en de mogelijkheid de securitysettings op bedrijfs- én repository-niveau aan te passen.

Daarnaast is voor security nu de optie toegevoegd voor het instellen van een vervaldatum voor personal access tokens. Gebruikers van de tool moeten na deze datum per e-mail een nieuw toegangstoken aanvragen. Deze kunnen vervolgens door beheerders eenvoudig opnieuw worden gegenereerd met dezelfde eigenschappen als het origineel. Wanneer personal access tokens met de GitHub API worden gebruikt, wordt nu automatisch een nieuwe GitHub-Authentication-Token-Expiration header aan het antwoord toegevoegd. Deze header geeft de vervaldatum van de token aan.

Verder ondersteunt op het gebied van security CodeQL, als onderdeel van GitHub Advanced Security, nu meer libraries en frameworks. CodeQL kan nu bijvoorbeeld meer potentiële bronnen van niet-vertrouwde gebruikersdata ontdekken, in combinatie met de stappen die deze data binnen het proces nemen en potentieel gevaarlijke verzamelpunten waar de data mogelijk terecht komt.

CI/CD-functionaliteit

Voor CI/CD heeft GitHub Enterprise Server nu meer mogelijkheden voor het draaien van iedere job in een schone omgeving. Hiervoor worden nu onder meer ‘single job runners ’ondersteund. Ook wordt er voor GitHub Actions een nieuwe webhook geïntroduceerd; de workflow_job webhook. Deze maakt het makkelijker runners te registeren, te de-registreren en ze automatisch te schalen.

GitHub Enterprise Server krijgt in versie 3.3 ook nog een kleine verandering als het gaat om de look & feel voor eindgebruikers. De tool heeft nu ook een nieuw high contrast dark-thema. Dit brengt meer visuele tweaking naar de dark mode die in de vorige versie van GitHub Enterprise Server werd geïntroduceerd.

GitHub Enterprise Server v3.3. is nu te downloaden.