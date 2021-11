Alpine brengt 3.15-versie van Linux-distributie uit

Alpine heeft onlangs een nieuwe versie van zijn compacte en veilige Linux-distributie voor power users het licht doen zien. De distributie is geheel up-to-date met meer functionaliteit en de laatste LTS Linux kernel.

De nu uitgebrachte versie 3.15 van Alpine Linux-distributie is nu geheel on par met de laatste LTS Linux-kernel v5.15. Nieuwe toegevoegde functionaliteit omvat onder meer de 16.13 LTS-versie van Node.js, evenals versie 17, en GNOME 41. Ook is er ondersteuning voor UEFI secure boot op x86_64-architecturen.

Daarnaast beschikt de laatste versie van Alpine ondersteuning voor onder meer diskencryptie in de installer en ‘out-of-tree’ kernel modules via Alpine Kernel Module Support (AKMS).

Schrappen MIPS64-architectuur

Opvallend in v3.15 van Alpine is het ontbreken van ondersteuning van de MIPS64-architectuur. MIPS64 was ooit ontwikkeld als een open-source alternatief voor RISC-V, maar is al langere tijd niet meer bijgewerkt. Dit omdat de RISC-V een populaire architectuur bleef.

End of life

Alpine geeft aan dat het de MIPS64-architectuur als ‘end of life’ beschouwt omdat het niet meer mogelijk is packages te bouwen en security fixes door te voeren. De architectuur blijft wel beschikbaar in de oudere stabiele versies van de Alpine Linux-distributie.

Daarnaast helpt het schrappen van de technologie voor de omvang van de Linux-distributie. Versie 3.15 heeft nu slechts 130 MB aan storage nodig. De Alpine-distributie kan hierdoor makkelijk in containers worden uitgerold.