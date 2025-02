Freedesktop en Alpine Linux op zoek naar nieuwe webhosting

Populaire Linux-organisaties X.org/Freedesktop.org en Alpine Linux moeten op zoek naar nieuwe webhosting. Donateurs stoppen met bare-metal servers, waardoor beide diensten een nieuw onderkomen moeten zoeken.

Dit meldt Arstechnica. Beide diensten waren grotendeels afhankelijk van gratis serverbronnen die werden aangeboden door Equinix (voorheen Packet.net) en diens Metal-divisie. Equinix heeft onlangs aangekondigd te stoppen met het aanbieden van bare-metal servers – het verhuren van fysieke, afzonderlijke computers in plaats van gevirtualiseerde en gedeelde hardware.

Volgens de Phronix-blog hebben beide softwareorganisaties tot eind april de tijd om nieuwe hosting te vinden en te financieren, met enkele forse eisen op het gebied van bandbreedte en ontwikkeling.

Een issue-ticket op de GitLab-repository van Freedesktop.org geeft een overzicht van de situatie en de specifieke behoeften van het project. Zowel de X.org Foundation (de thuisbasis van het 40 jaar oude window-systeem) als Freedesktop.org (een gedeelde basis van specificaties en technologie voor vrije software-desktops, waaronder Wayland en meer) maakten gebruik van de door Equinix gedoneerde ruimte.

400GB aan databaseopslag

Hoewel aan de samenwerking een eind komt, toont Benjamin Tissoires, beheerder van het project zich dankbaar op de issue-pagina. Hij stelt dat Equinix Metal altijd erg vriendelijk en genereus was. En hoewel het jammer is dat zijn dienst op korte termijn moet verhuizen, komt aan alles een einde. Tissoires beschrijft de behoeften van het project. Het gaat om meer dan 400GB aan databaseopslag en bijna 100TB aan opslagdata.

Mogelijke verbeteringen voor de volgende hostingomgeving zijn onder meer een bezorgservice zoals Cloudflare of Fastly, om AI-scrapers op afstand te houden. Volgens Tissoires heeft Freedesktop een heleboel AI-bots die letterlijk onze hele GitLab-instantie leegpompen.

Nadat ze dag en nacht hebben gewerkt om van Google Cloud Platform te verhuizen nadat de open-source tegoeden daar waren verlopen, en nu in allerijl van Equinix af moeten, stelt Tissoires een nieuw plan voor. Hij wil Freedesktop.org zijn eigen servers laten betalen. En vervolgens sponsors laten bijdragen.

Alpine zoekt ruimte in buurt van Nederland

Ook Alpine Linux, een kleine, op veiligheid gerichte distributie die veel wordt gebruikt in containers en embedded apparaten, heeft dringend een nieuw onderkomen nodig. Zoals vermeld in hun blog, verbruikt Alpine Linux maandelijks ongeveer 800TB aan bandbreedte. Ook heeft het continuous integration-runners (aparte job-agents) en een ontwikkelserver nodig. Alpine zoekt co-locatie-ruimte en bare-metal servers in de buurt van Nederland. Maar het overweegt virtuele machines als bare-metal geen optie is.

Net als X.org/Freedesktop ziet Alpine dit moment als een wake-up call. In reactie op vragen van Arstechnica verklaarde Carlo Landmeter, lid van de Alpine-raad, dat Alpine Linux een open-sourceproject is dat populair werd zonder dat de meeste gebruikers het wisten. Gebruikers beginnen te doneren en bedrijven bieden hulp aan, maar volgens Landmeter is het nog vroeg in het proces.

Af en toe worden degenen die werken aan de fundamenten van open-source software geconfronteerd met het verschil tussen het belang van een project en de ondersteuning en financiering die het ontvangt. Misschien zullen sommige mensen of organisaties het moeilijkere werk op zich nemen om een duurzame toekomst voor deze projecten te vinden.