Mirantis introduceert DevOpsCare, een CI/CD-oplossing voor Kubernetes

Mirantis lanceert DevOpsCare. De oplossing belooft kopzorgen over infrastructuur weg te nemen voor DevOps-teams die Kubernetes-omgevingen ontwikkelen, uitrollen en beheren.

Aan de basis van DevOpsCare staat Lens, de tool voor het beheren en monitoren van Kubernetes clusters, zonder de benodigde technische Kubernetes-kennis. Mirantis bouwde verder op Lens. De organisatie specialiseert in oplossingen voor de uitrol van code in uiteenlopende infrastructuren. Dat is exact wat het nieuwe DevOpsCare inhoudt. Waar Lens het beheer van clusters en containers versimpelt, vergemakkelijkt DevOpsCare de uitrol van dien.

In de praktijk

Uiteindelijk beoogt DevOpsCare infrastructuuroverwegingen tijdens en na de ontwikkeling van gecontaineriseerde applicaties en clusters weg te nemen. Een organisatie moet simpelweg kunnen kiezen waar het de cluster wilt uitrollen, onafhankelijk van de manier waarop de cluster is opgebouwd en de voorwaarden die de bestemde omgeving stelt.

Op een kleine schaal is het laatste relatief gemakkelijk te realiseren, ook zonder de beloofde oplossing van Mirantis. Blijft de infrastructuur van een organisatie hetzelfde, dan zal de cluster slechts eenmalig voor een uitrol op de infrastructuur geconfigureerd hoeven te worden.

DevOpsCare wordt interessant vanaf het moment dat een infrastructuur uitbreidt of verandert. Clusters moeten omgevormd worden om op de verandering aan te sluiten. Die verantwoordelijkheid komt veelal bij DevOps-teams te liggen. DevOpsCare versnelt het proces waar mogelijk. Ruimte voor andere verantwoordelijkheden ontstaat.

DevOpsCare is per direct beschikbaar op abonnementsbasis.