Azul Systems introduceert Kubernetes-dienst voor compilen Java code

Azul Systems, een leverancier van een op Java gebaseerd platform voor clouddiensten, heeft onlangs zijn Intelligence Cloud-portfolio geïntroduceerd. Belangrijk onderdeel van dit portfolio is de nieuwe op Kubernetes gebaseerde Cloud Native Compiler voor het compilen van Java Code.

Met het nieuwe Intelligence Cloud-portfolio wil de cloudgebaseerde Java-specialist meer intelligentie aan zijn bestaande platformoplossing voor onder andere big data toevoegen. Hiermee krijgt dit platform meer functionaliteit voor het analyseren en optimaliseren van grote hoeveelheden Java code. Ook moeten deze oplossingen voor meer informatie zorgen, zodat hierop direct actie kan worden ondernomen.

Cloud Native Compiler

Met de introductie van de, op Kubernetes gebaseerde, Cloud Native Compiler-oplossing wil Azul Systems vooral productie Java runtimes gaan verbeteren. Tot nu toe werkten deze runtimes vaak als geïsoleerde en zelfvoorzienende units. Bovendien waren deze runtimes gebonden aan lokale bronnen en een beperkte capaciteit aan rekenkracht en analytische mogelijkheden.

Met de nu uitgebrachte cloudgebaseerde oplossing is het echter mogelijk Just in Time (JIT) compilatie te scheiden van de Java Virtual Machine (JVM). Ook is het compatibel met alle op Java gebaseerde applicaties en beschikt het over alle voordelen van JIT compilatie.

De oplossing werkt nauw samen het Azul Platform Prime, een high performance Java runtime en het belangrijkste product van de Java-specialist. Daarnaast biedt Cloud Native Compiler schaalbaarheid en gebruikt eerder geoptimaliseerde compilaties tussen JVM’s. Dit moet de prestaties en de startuptijden voor alle JVM’s waarmee het verbonden is, verbeteren.

Overige voordelen

Andere voordelen van de cloudgebaseerde oplossing zijn onder meer sterke optimalisaties en flinke kostenbesparingen, het verbeteren van de prestaties van applicaties. In dit laatste geval niet alleen voor applicaties, maar ook andere JVM-gebaseerde talen als Java, Scala, Kotlin, Clojure, Apache Groovy en JRuby.

Verder helpt Azul Cloud Native Compiler met het verbeteren van op JVM-gebaseerde infrastructuurworkloads voor big data en DBMS als Apache Cassandra, enterprise search als Apache Solr, Elasticsearch en event stream processing (Apache Kafka). Ook helpt de oplossing tegen overbodige overprovisioning en het ‘opwarmen’ voor het volledig draaien van JVM-workloads.

Cloud Native Compiler is gratis beschikbaar voor klanten van Azul Plaform Prime.