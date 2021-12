Windows-kloon ReactOS presenteert update naar versie 0.4.14

ReactOS, een open-source kloon van het Windows-besturingssysteem, heeft onlangs versie 0.4.14 uitgebracht. In de eerste plaats betreft het vooral een onderhoudsversie.

ReactOS is een gratis en open-source besturingssysteem dat min of meer een kopie of kloon is van het oude Windows NT kernelysteem. Het open-source besturingssysteem is ook in staat andere voor Windows ontwikkelde applicaties, games en drivers te draaien.

Onderhoudsversie

Versie 0.4.14 presenteert zich als onderhoudsversie. Onder meer ondersteunt het OS nu ‘Send To’ in de shell. Deze functionaliteit is binnen Windows al sinds Windows 2000 beschikbaar. Hiermee kunnen snel bestanden naar applicaties worden gestuurd. Bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe e-mail met een bestand als attachment.

ReactOS heeft nu ook de mogelijkheid voor ‘Open file’ en ‘Open command prompt here’-functies in het menu van een rechtermuisklik op een bestand of directory. Ook is er in deze release meer comptabiliteit voor Windows-software met een DLL-update van het Wine-project. Verder wordt nu ook het booten van NEC PC-9800 computers ondersteund.

Andere verbeteringen zijn er voor het Internet Control Message Protocol van het OS, plug & play, runtime execption voor in C geschreven software, bootloader, on-screen keyboard en fonts. Ook zijn er diverse verbeteringen aan de kernel aangebracht.

Verder moet de nieuwe versie van ReactOS ervoor zorgen dat het OS wat makkelijker draait. Hiervoor is het OS in omvang teruggebracht en moet het minder geheugen gebruiken. Het hele ReactOS-besturingssysteem zou nu minder dan 100 MB aan geheugen gebruiken in een idle-toestand.

De nieuwe release 0.4.14 van ReactOS kan nu worden gedownload.