Appian maakt Process Mining platform beschikbaar

Appian introduceert Appian Process Mining. De oplossing is beschikbaar als onderdeel van het Appian Low-Code Platform. Appian Process Mining visualiseert inefficiënte werkprocessen en oorzaken om de processen via het Low-Code Platform te verbeteren.

Onder process mining verstaan we het analyseren van werkprocessen om inefficiënte patronen te ontdekken. Dat is precies waar de introductie van Appian Process Mining op doelt. De software analyseert data en draait visualisaties van inefficiënte werkprocessen uit. Vervolgens herkent en verklaart de software de oorzaken van inefficiënties, waarna de werkprocessen verbetert kunnen worden.

Appian Process Mining moeit zich niet met daadwerkelijke verbeteringen. De oplossing wijst verbeterpunten aan. Verbetering vindt plaats in het Appian Low-Code Platform. Het platform heeft meerdere modules voor de ontwikkeling van workflows en automatisering van werkprocessen. Workflows en automatisering maken het mogelijk om de verbeterpunten van Process Mining op te volgen.

De meeste modules van het Appian Low-Code Platform zijn bruikbaar zonder specialistische kennis over data en programmeren. Appian Process Mining is geen uitzondering op de regel. De oplossing biedt meerdere templates om werkprocessen eenvoudig in kaart te brengen. Een no-code interface automatiseert datatransformatie, waardoor ingevoerde data niet handmatig gestructureerd hoeft te worden.

Appian Process Mining is per direct beschikbaar voor gebruikers van het Appian Low-Code Platform. De Appian Process Mining Kick-Start biedt een laagdrempelige kennismaking met de technologie.

Lana Labs en Appian

Appians overname van Lana Labs speelde een rol in de ontwikkeling van Appian Process Mining. Lana Labs, eerder dit jaar overgenomen door Appian, werkt sinds 2016 aan een oplossing voor process mining. Onlangs spraken we Michael Beckley (CTO van Appian) en Dr. Rami-Habib Eid-Sabbagh (mede-oprichter van Lana Labs) over de overname. Het gesprek verduidelijkt hoe en waarom Appian Process Mining tot stand kwam.