Kubermatic lanceert KPP 2.19 voor multi-cloud clusterbeheer

Kubermatic lanceert versie 2.19 van het Kubermatic Kubernetes Platform (KPP). De update introduceert multi-cloud clusterbeheer en nieuwe netwerkconfiguraties via Cillium CNI en Konnectivity.

Allereerst introduceert 2.19 de mogelijkheid om Kubernetes clusters in Azure, AWS en Google vanuit een centraal dashboard te beheren. Kubernetes clusters worden uitgerold in een on-premises- of beheerde cloudomgeving van Azure (AKS), AWS (EKS) en Google (GKE). Een kernonderdeel van KPP is de mogelijkheid om clusters in een van de cloudomgevingen uit te rollen. Clusters waren daarentegen niet centraal te beheren. Organisaties gebruikten meerdere dashboards of zelfgemaakte overzichten. Sinds de update is dat niet meer nodig. Kubermatic heeft een nieuw, centraal dashboard.

Operating System Manager voor air-gapped clusters

Ten tweede introduceert 2.19 ondersteuning voor Operating System Manager (OSM). De nieuwe module creëert en beheert besturingssysteemconfiguraties (OS) van worker nodes in Kubernetes clusters. Dit maakt het mogelijk om OS-configuraties los van clusters uit te rollen.

De belangrijkste toepassing is een ‘air-gapped’ cluster. Dergelijke clusters zijn onbereikbaar op het netwerk, wat security in de hand werkt. Het probleem is dat de besturingssystemen van nodes niet langer op afstand beheerd kunnen worden. OSM lost het probleem op door OS-configuraties en nodes te ontkoppelen. Dat biedt een omweg.

Het is nog niet mogelijk om air-gapped clusters volledig vanuit Kubermatic uit te rollen. Wel zet de introductie van OSM een stap in de juiste richting. De organisatie verwacht alle andere benodigdheden in de volgende release te kunnen lanceren.

Cilium CNI en Konnectivity voor netwerkconfiguraties

Ten derde introduceert 2.19 twee native integraties met afzonderlijke Kubernetes-projecten: Cilium CNI en Konnectivity. Collium CNI maakt het mogelijk om netwerkverbindingen tussen gecontaineriseerde workloads te creëren, beveiligen en monitoren. De integratie van Cilium in Kubermatic maakt een deel van de functionaliteit beschikbaar binnen Kubermatic.

Konnectivity wordt gebruikt om verbindingen tussen de Kubernetes control plane en worker nodes te beveiligen met een TCP-proxy. De meest vergelijkbare oplossing is OpenVPN. De integratie van Konnectivity maakt de functie beschikbaar voor clusterconfiguraties in Kubermatic.

