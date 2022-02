Google Flutter ondersteunt nu ook Windows-applicaties

Google maakt Flutter met een update geschikt voor Windows-applicaties. Hierdoor worden vrijwel alle besturingssystemen ondersteund.

Met Flutter kunnen ontwikkelaars eenvoudig user interfaces voor applicaties ontwerpen die zowel geschikt zijn voor webversies als mobiele versies. Hiervoor is slechts een enkele codebase nodig, zodat ontwikkelaars hun applicaties slechts één keer hoeven te ontwerpen en deze vervolgens direct naar de verschillende OS-platforms kunnen porteren. Ondersteunde OS-platforms zijn Android, iOS en webgebaseerde omgevingen.

Nu ook ondersteuning voor Windows

Vanaf nu is Flutter ook compatibel met Windows. Hiervoor past versie 2.10 zich helemaal aan aan het besturingssysteem, inclusief de onderliggende programmeertaal Dart voor het omschrijven van app user interfaces. Ook is de C++-engine aangepast voor het afhandelen van het runtimebeheer en system events. Deze nieuwe functionaliteit kan nu op een native-niveau met Windows communiceren en is verantwoordelijk voor het vertalen en versturen van Windows messages voor het ‘kleuren’ van de user interface. Daarnaast helpt de C++-engine events af te handelen en kan met het besturingssysteem samenwerken.

Deze laatste functionaliteit is erg belangrijk omdat het helpt Windows-applicaties aan te passen voor bijvoorbeeld mobiele omgevingen. Normaal moeten daarvoor weer aparte apps worden ontwikkeld, maar Flutter maakt het nu mogelijk dit in één keer te doen, zonder dat extra werk moet worden verricht.

Volgens de specialisten bij Google is de ondersteuning van Windows door Flutter een grote stap voor de open source tool en de bijbehorende community. De ondersteuning van Windows maakt het nu mogelijk dat Flutter-ontwikkelaars hun applicaties nu ook in de Windows Store kunnen publiceren. Hiermee krijgen zij vervolgens toegang tot een groot aantal nieuwe eindgebruikers.

Andere Flutter-gerelateerde tools updaten ook

De recente upgrade van Flutter zorgt er ook voor dat verschillende andere tools nu hun ondersteuning voor Windows een upgrade hebben gegeven. Denk daarbij aan de low-code ontwerptool voor Flutter, FlutterFlow, de supersnelle lokale data-store MongoDB Realm en de grafische tool Rive. Ook Syncfusion, een leverancier van Flutter widgets, heeft zijn tool nu een update gegeven om volledig van Windows te kunnen profiteren.