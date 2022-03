OWA gaat strijd aan met Apple over iOS browser-restricties

De Britse Open Web Advocay (OWA)-actiegroep wil het mogelijk maken dat online webapplicaties makkelijker kunnen concurreren met native iOS applicaties. In het bijzonder die van Apple.

De nu opgerichte uit softwareontwikkelaars bestaande actiegroep wil dat webtechnologie meer een open karakter krijgt en gaat hiervoor advies geven aan bijvoorbeeld parlementsleden en leden van toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk. Deze kunnen dan beter begrijpen hoe open webapplicaties vaak moeilijk kunnen concurreren met applicaties die speciaal zijn ontwikkeld voor bepaalde omgevingen of ecosystemen van besturingssystemen.

De OWA richt zich vooral op het openbreken van de beperkingen die het iOS-besturingssysteem van Apple heeft, vooral voor de beperkingen die de browser binnen iOS met zich meebrengt. De belangengroep wil dat Apple de browser-restricties voor alternatieve browser engines aanpast, zodat het mobiele besturingssysteem een beter platform wordt voor het ontwikkelen van applicaties voor moderne webtoepassingen en -oplossingen.

Safari geforceerd gepushed

De OWA ziet de huidige browserversies van andere leveranciers, zoals Chrome, Edge of Firefox, voor iOS slechts als een ‘branded’ versie van Apple’s eigen browser Safari. De actiegroep baseert deze veronderstelling op de verplichtingen die de iOS App Store Guidelines van Apple stellen aan het gebruik van browsers van andere leveranciers. Deze richtlijnen geven aan dat iedere browser die op een iPhone of iPad draait gebaseerd moet zijn op WebKit. Dit is een door Apple gecontroleerd open source-project dat als een rendering engine werkt voor de Safari-browser van de techgigant.

WebKit beperkt functionaliteit alternatieve browsers

Het verplichte gebruik van WebKit door alternatieve browsers zou ervoor zorgen dat deze niet alle functionaliteit kunnen bieden die Safari wel biedt, In een onderzoek noemt de OWA bijvoorbeeld het niet werken van full screen video, behalve op de iPad en het ontbreken van een full screen mode voor games. Daarnaast kunnen alternatieve browsers veel minder dan Safari, doordat Apple veel API’s niet voor derden beschikbaar stelt. Zo kunnen alternatieve browsers geen web apps of browser-extensies installeren. Bijvoorbeeld voor het blokkeren van advertenties. Ook is de integratie van Apple Pay met andere browsers beperkt en worden links binnen applicaties altijd geforceerd geopend in Safari.

De onderzoekers hebben naast deze belangrijke beperkingen nog eens 30 andere beperkingen en API’s gevonden in iOS. Denk daarbij onder meer aan Push Notification, Navigation Preload, Web App Install Prompts, Web Bluetooth, Web NFC, Fullscreen API for canvas en non-video elementen en WASM Threads.

De OWA hoopt met zijn activiteiten dat wetgevers en toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk meer besef krijgen van deze beperkingen hierop actie gaan ondernemen. Of de activiteiten van de OWA ook naar andere landen wordt uitgebreid, is niet bekend, maar het helpt wel de informatievoorziening. In de jurisdische strijdt die Apple voerde met Epic Games over betalingen in de App Store, voerde Apple als argument aan dat web apps competitief zijn ten opzichte van native apps. Dat argument heeft de OWA in elk geval van tafel geveegd.