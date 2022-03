Versie 4.10 van Kubernetes-distributie Red Hat OpenShift biedt meer functionaliteit voor AI- en machine learning. Hiervoor werkt Red Hat nauw samen met Nvidia.

De nieuwe versie is gecertifieerd voor gebruik in combinatie met Nvidia-oplossingen. Hiermee wil Red Hat zijn Kubernetes-omgeving geschikter maken voor AI en machine learning. OpenShift ondersteunt de Nvidia Enterprise AI 2.0 software suite. Hiervoor biedt het Kubernetes-platform van Red Hat open-source containers en frameworks. Deze zijn gecertificeerd om te draaien op datacenterplatforms van Red Hat en VMware vSphere met Tanzu. De platforms gebruiken alleen geconfigureerde servers met Nvidia-processors en GPU’s. Het biedt klanten een direct bruikbaar AI-platform, zodat zij zich alleen hoeven te richten op de inzet van AI, zonder zich over de onderliggende infrastructuur te moeten bekommeren.

Klanten kunnen deze voor Nvidia Enterprise AI geoptimaliseerde Kubernetes-omgeving uitrollen op andere Nvidia-gecertificeerde AI-infrastructuursystemen. Denk daarbij aan het Nvidia DGX A100-systeem.

Meer hybrid- en public cloudondersteuning

Naast mogelijkheden voor AI en Nvidia-(infrastructuur) oplossingen, biedt 4.10-versie andere functionaliteit. Deze functionaliteit richt zich voornamelijk op het ondersteunen van cloudgebaseerde workloads voor open hybrid cloudomgevingen, meer public cloudomgevingen en aanverwante hardware. Bijvoorbeeld zogenoemde Installer provisioned infrastructure (IPI)-ondersteuning voor Azure Stack Hub, Alibaba Cloud en IBM Cloud. Ook wordt het draaien van OpenShift op Arm-processors meer ondersteund, bijvoorbeeld voor ‘full stack automation IPI’ voor AWS en UPI voor bare-metal. Ook is OpenShift beschikbaar op Nvidia LaunchPad.

Security- en compliancefunctionaliteit

Verder introduceert OpenShift 4.10 nieuwe securityfunctionaliteit. Zo zijn nu sandbox containers algemeen beschikbaar. Dit biedt een extra isolatielaag voor containers met zeer strenge securityvereisten voor applicaties. Ook zijn er securityverbeteringen voor het goed kunnen draaien van OpenShift clusters in offline- of ‘air-gapped’-omstandigheden.

Ook zijn drie nieuwe compliance operators voor verschillende sectoren toegevoegd. Deze operators zorgen ervoor dat Kubernetes clusters aan de compliance-vereisten van de specifieke sector voldoen. Nieuw zijn de introductie van deze operators voor de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NAERC CIP) en FedRAMP Moderate voor de Amerikaanse overheid.

