Oracle-medewerkers reizen op 7 april af naar Nederlandse scholen om meisjes te enthousiasmeren voor techniek en IT. Het initiatief is onderdeel van de Girls’ Day, een jaarlijks project van het VHTO.

VHTO organiseert de Girls’ Day om Nederlandse meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met bètavakken. Uiteindelijk hoopt de VHTO de participatie van vrouwen in de IT te vergroten. Meerdere organisaties, waaronder Oracle, doen jaarlijks mee.

In het kader van de Girls’ Day reizen Oracle-medewerkers op 7 april af naar scholen ORS Lek en Linge (Culemborg) en X11 (Utrecht). De medewerkers onderwijzen leerlingen in coderen, Big Data en Smart Marketing.

Oracle en VHTO hopen een realistisch beeld te schetsen van IT-werkzaamheden. In de realiteit bestaat de sector voornamelijk uit mannen, dus reizen zowel vrouwelijke als mannelijk Oracle-medewerkers naar de scholen af.

Waarom?

Het meest recente onderzoek van het CBS wijst uit dat bijna 84 procent van alle technische en IT-beroepen door mannen wordt uitgevoerd.

Stichting VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten. “Elk meisje moet de kans krijgen om haar interesse in bèta, techniek en IT verder te ontwikkelen en haar talenten op dit gebied te benutten”, deelt een woordvoerder.

“Werkgevers kampen met tekort aan personeel in bèta, techniek en IT, waardoor we als samenleving economische kansen mislopen. Welke maatschappelijke problemen willen we oplossen met technologie, hoe en waarom? Dat vereist een diversiteit aan perspectieven.”