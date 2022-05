De nieuwe PowerShell extension van Visual Studio Code is beschikbaar.

Microsoft verbeterde de debugger en herschreef de PowerShell pipeline. Volgens de organisatie draait de extensie stabieler en betrouwbaarder.

Visual Studio Code is een veelgebruikte integrated development environment (IDE). Diverse programmeertalen worden ondersteund. Functies als code completion versnellen softwareontwikkeling. Onder de programmeertalen vind je PowerShell, beschikbaar als extension. De extension werd onlangs vernieuwd.

Sydney Smith, productmanager voor PowerShell, beschreef de update in een blog. “De release bevat een volledige vernieuwing van de PowerShell-engine voor PowerShell Editor Services, met de bedoeling om een betrouwbaardere en stabielere gebruikerservaring te creëren.”

De nieuwe PowerShell-extensie is uitgebreid getest en stabiel. Smith bedankt alle betatesters. “We hebben de gebruikersfeedback verwerkt.”

Threading-model

Microsoft focuste op het threading-model om de gebruikerservaring te verbeteren. De shell werd voorheen uitgevoerd met threadpools op een gedeelde runspace. Nu werken PowerShell Editor Services met een eigen pipeline. De techniek is vergelijkbaar met event loops in JavaScript, en zorgt er uiteindelijk voor dat processen betrouwbaarder worden uitgevoerd.

“We hebben de manier waarop we LSP-verzoeken afhandelen grondig herzien”, zegt Smith. “Ook de Integrated Console, PSReadLine en debugging zijn vernieuwd.” De nieuwe PowerShell extension is nu verkrijgbaar via de Visual Studio Code Marketplace en Visual Studio Code Extensions-pagina.

2022 roadmap

Visual Studio Code wordt maandelijks door miljoenen developers gebruikt. Het platform blijft een prioriteit voor Microsoft. In januari presenteerde de techgigant een roadmap voor 2022. Het team achter Visual Studio Code focust op slimmere code completion, relevantere code snippets en nieuwe shortcuts.

Tip: GitHub Copilot code completion nu beschikbaar in Visual Studio 2022