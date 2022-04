De preview van GitHub Copilot is vanaf vandaag beschikbaar in Visual Studio 2022. GitHub Copilot versnelt programmeerwerk met automatische codesuggesties.

GitHub Copilot suggereert volledige coderegels en functions. GitHub-director Martin Woodward laat weten dat de technologie per vandaag in Visual Studio 2022 beschikbaar is.

Geïnteresseerden moeten zich aanmelden om toegang te krijgen. “De plaatsen zijn beperkt”, zegt Woodward. “We blijven meer ontwikkelaars toevoegen naarmate we de capaciteit van de service vergroten.”

Inschrijvers ontvangen een bevestigingsmail zodra de toegang wordt verleend. Vervolgens vind je de extensie in Visual Studio 2022 > Extensions > Manage extensions en trefwoord ‘Github Copilot’.

Code completion met GitHub Copilot

GitHub Copilot stelt code voor tijdens programmeerwerk. De tool is vergelijkbaar met de code completion van Visual Studio 2022 en andere IDE’s, maar gaat verder dan enkele termen. “We zijn benieuwd naar de feedback”, deelt Woodward. “Probeer vooral wat unit-tests te schrijven met je favoriete framework.”

